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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине погиб племянник заместителя Шойгу и бывшего главы Ингушетии – СМИ

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Хамхоев погиб в ночь с 20-го на 21 мая
Хамхоев погиб в ночь с 20-го на 21 мая
Фото: The Magas Times / Telegram

В Украине погиб командир десантно-штурмовой роты капитан Адам Хамхоев. Он был племянником Юнус-Бека Евкурова – заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщили российские издания The Magas Times и "Фортанга".

The Magas Times, ссылаясь на офицерский корпус Республики Ингушетия, сообщил, что Хамхоев погиб в ночь с 20-го на 21 мая. Он был выпускником Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске.

Тело оккупанта должны привезти завтра, 22 мая, в родной Карабулак.

"Фортанга" уточняет, что Хамхоев являлся племянником Юнус-Бека Евкурова – заместителя министра обороны России и бывшего главы Ингушетии.

По данным издания, в Украине с 24 февраля погибло не менее 17 уроженцев Ингушетии, еще трое погибших военнослужащих проходили службу в 126-м полку Росгвардии (дислоцируется в Назрани).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 мая, достигли около 28 850 человек личного состава, 1278 танков, 204 самолета, 169 вертолетов и 13 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Россия официально признала гибель только 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Сергей Шойгу, Ингушетия, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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