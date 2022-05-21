В Украине погиб племянник заместителя Шойгу и бывшего главы Ингушетии – СМИ

Хамхоев погиб в ночь с 20-го на 21 мая Фото: The Magas Times / Telegram

The Magas Times, ссылаясь на офицерский корпус Республики Ингушетия, сообщил, что Хамхоев погиб в ночь с 20-го на 21 мая. Он был выпускником Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске.

Тело оккупанта должны привезти завтра, 22 мая, в родной Карабулак.

"Фортанга" уточняет, что Хамхоев являлся племянником Юнус-Бека Евкурова – заместителя министра обороны России и бывшего главы Ингушетии.

По данным издания, в Украине с 24 февраля погибло не менее 17 уроженцев Ингушетии, еще трое погибших военнослужащих проходили службу в 126-м полку Росгвардии (дислоцируется в Назрани).

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