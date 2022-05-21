В Украине погиб племянник заместителя Шойгу и бывшего главы Ингушетии – СМИ

The Magas Times, ссылаясь на офицерский корпус Республики Ингушетия, сообщил, что Хамхоев погиб в ночь с 20-го на 21 мая. Он был выпускником Рязанского высшего командного училища ВДВ, проходил военную службу в Ульяновске.
Тело оккупанта должны привезти завтра, 22 мая, в родной Карабулак.
"Фортанга" уточняет, что Хамхоев являлся племянником Юнус-Бека Евкурова – заместителя министра обороны России и бывшего главы Ингушетии.
По данным издания, в Украине с 24 февраля погибло не менее 17 уроженцев Ингушетии, еще трое погибших военнослужащих проходили службу в 126-м полку Росгвардии (дислоцируется в Назрани).
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Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 мая, достигли около 28 850 человек личного состава, 1278 танков, 204 самолета, 169 вертолетов и 13 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".
Россия официально признала гибель только 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.