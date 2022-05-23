Из-за потерь в Украине Россия расконсервировала танки Т-62 и использует ранее подбитую технику – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, РФ потеряла более 1,2 тыс. танков и сотни другой техники за время вторжения в Украину Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"По результатам потерь в ходе боевых действий враг вынужден снимать с хранения танки Т-62 для комплектования формируемых для отправки в Украину резервных батальонных тактических групп. Кроме того, для восполнения потерь вооружения и военной техники используется техника, пораженная и восстановленная на ремонтно-восстановительных предприятиях", – сказано в сводке.

Как отмечало специализированное издание Defence Express, Т-62 – устаревшая техника. Портал называет эти танки "ордой времен Хрущева" – их серийное производство началось в 1962 году. Решение расконсервировать их журналисты Defence Express считают "жестом отчаяния" со стороны РФ.

"Надеяться на то, что участники украинского движения сопротивления, которые с первых дней боев уничтожали и захватывали новейшие российские Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90, внезапно испугаются Т-62М времен Хрущева, довольно наивно", – отмечали они еще в марте, когда стало известно, что РФ начала процесс снятия с хранения устаревшей техники. Мобилизационный резерв РФ составляет 900 таких танков, но реальная цифра меньше, так как эти танки "на постоянной основе" передавали в Сирию, подчеркивает Defence Expres.

Война России против Украины. Главное (обновляется)