Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы выйти на админграницу Луганской области, в Харьковской – устанавливают блокпосты – Генштаб

В Генштабе сообщили, что подразделения 6-й общевойсковой армии западного военного округа и Балтийского флота РФ на слобожанском направлении ведут боевые действия с целью удержать ранее занятые рубежи на харьковской направлении.
"Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск", – говорится в сводке.
Также в сообщении сказано, что РФ продолжает предпринимать попытки прорвать оборону ВСУ на донецком направлении, чтобы выйти на админграницу Луганской области. На сколько успешны такие попытки, в Генштабе не уточняют.
На северском направлении ситуация существенно изменилась.
Оккупанты готовятся возобновить наступление на славянском направлении. Штурмовали в этом районе населенный пункт Довгенькое, но понесли потери и отступили.
"На северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки. На бахмутском направлении при поддержке артиллерии противник вел боевые действия в районе Александрополья. В результате огневого поражения Силами обороны понес потери и отступил. Вел наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имеет. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции Сил обороны", – добавили в Генштабе.
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