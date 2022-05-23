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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы выйти на админграницу Луганской области, в Харьковской – устанавливают блокпосты – Генштаб

Сегодня начались 89-е сутки полномасштабного вторжения в Украину
Сегодня начались 89-е сутки полномасштабного вторжения в Украину
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения в Харьковской области. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 23 мая.

В Генштабе сообщили, что подразделения 6-й общевойсковой армии западного военного округа и Балтийского флота РФ на слобожанском направлении ведут боевые действия с целью удержать ранее занятые рубежи на харьковской направлении. 

"Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск", – говорится в сводке. 

Также в сообщении сказано, что РФ продолжает предпринимать попытки прорвать оборону ВСУ на донецком направлении, чтобы выйти на админграницу Луганской области. На сколько успешны такие попытки, в Генштабе не уточняют. 

На северском направлении ситуация существенно изменилась. 

Оккупанты готовятся возобновить наступление на славянском направлении. Штурмовали в этом районе населенный пункт Довгенькое, но понесли потери и отступили. 

"На северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки. На бахмутском направлении при поддержке артиллерии противник вел боевые действия в районе Александрополья. В результате огневого поражения Силами обороны понес потери и отступил. Вел наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имеет. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции Сил обороны", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/323137383332680

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 89-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, Луганская область, Славянск, Генштаб ВСУ, штурм, Северодонецк, Харьковская область, вторжение, Тошковка, Купянск, ВСУ, фортификационные сооружения, наступление, война России против Украины, Бахмут, Триполье, российские оккупанты
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