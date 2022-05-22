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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за день обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, есть погибшие и раненые – штаб ООС

Россияне продолжают обстреливать из артиллерии и авиации мирные жилые кварталы Донбасса
Россияне продолжают обстреливать из артиллерии и авиации мирные жилые кварталы Донбасса
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

По меньшей мере семь человек погибли и восемь ранены в Донецкой области вследствие обстрелов российских оккупантов 22 мая. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", – говорится в сообщении.

За день, по информации военных, оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

"В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере семь гражданских лиц, еще восемь получили ранения. Данные по Луганской области уточняются", – говорится в сводке.

В результате обстрелов разрушены и повреждены 116 гражданских объектов: 106 жилых домов, общежитие строительного лицея, хозяйственные здания двух предприятий, сельхозтехника, магазин.

Отмечается, что украинские военные группировки ОС отбили 11 атак врага и уничтожили шесть танков, 10 единиц боевой бронированной техники; шесть вражеских автомобилей (два из них с боеприпасами), а подразделения ПВО сбили российский самолет Су-25 и беспилотник "Орлан-10". 

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/375860314569285

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко привел свою статистику. По его данным, за день россияне убили пять мирных жителей области: двоих в Лимане, одного в Дачном, одного в Клиновом и одного в Авдеевке. Еще 11 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.

Всего с 24 февраля, по информации Кириленко, в области было убито 412 мирных жителей и ранено 1140. "В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Теги: Луганская область, Донецкая область, ПВО, раненые, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко, ООС
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