Экспертиза установила, что вокзал в Краматорске 8 апреля обстреляли с оккупированной территории Донецкой области – СБУ

В СБУ напомнили, что в результате удара погиб 61 человек, еще 121 получил ранения.
"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией России. Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. Широкой общественности она известна как "Точка-У", – говорится в сообщении.
По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой-У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются оккупантами уже восемь лет.
Продолжается следствие по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, уточнили в Офисе генпрокурора.
Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.