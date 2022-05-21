Экспертиза установила, что вокзал в Краматорске 8 апреля обстреляли с оккупированной территории Донецкой области – СБУ

В СБУ напомнили, что в результате удара погиб 61 человек, еще 121 получил ранения.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией России. Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. Широкой общественности она известна как "Точка-У", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой-У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются оккупантами уже восемь лет.

Продолжается следствие по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Видео: Служба безпеки України / YouTube



