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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экспертиза установила, что вокзал в Краматорске 8 апреля обстреляли с оккупированной территории Донецкой области – СБУ

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В СБУ отметили, что вокзал обстреляли "Точкой-У"
В СБУ отметили, что вокзал обстреляли "Точкой-У"
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске Донецкой области 8 апреля был совершен с временно оккупированной территории. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины 21 мая.

В СБУ напомнили, что в результате удара погиб 61 человек, еще 121 получил ранения.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией России. Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. Широкой общественности она известна как "Точка-У", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой-У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются оккупантами уже восемь лет.

Продолжается следствие по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube


Контекст:

Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, уточнили в Офисе генпрокурора.

Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Донецкая область, Краматорск, Точка-У, экспертиза, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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