В Краматорске задержали мужчину, который передавал оккупантам информацию об украинских военных – Офис генпрокурора

"По данным следствия, в мае 2022 года житель Краматорска неоднократно через мессенджер Telegram передавал представителю силового ведомства РФ фото- и текстовые сообщения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил и других военных формирований Украины. Полученная от подозреваемого информация использовалась вражеской армией во время агрессии против нашего государства", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали во время очередного сбора информации в Краматорске. Ему сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он арестован без возможности выйти под залог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



