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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Краматорске задержали мужчину, который передавал оккупантам информацию об украинских военных – Офис генпрокурора

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Подозреваемый арестован без права выйти под залог
Подозреваемый арестован без права выйти под залог
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Украинские правоохранители разоблачили информатора российских оккупантов. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в Facebook.

"По данным следствия, в мае 2022 года житель Краматорска неоднократно через мессенджер Telegram передавал представителю силового ведомства РФ фото- и текстовые сообщения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил и других военных формирований Украины. Полученная от подозреваемого информация использовалась вражеской армией во время агрессии против нашего государства", – говорится в сообщении.

Мужчину задержали во время очередного сбора информации в Краматорске. Ему сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он арестован без возможности выйти под залог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/365681492261357


Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Краматорск, госизмена, ВСУ, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора
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