На изюмском направлении Россия готовится к наступлению – Харьковская ОВА

За минувшие сутки захватчики продолжили обстрелы Харькова и других населенных пунктов области Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"В Изюмском районе российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое. Но наши Вооруженные силы Украины удерживают позиции и не допускают продвижений врага", – говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки захватчики продолжили обстрелы Харькова и других населенных пунктов области.

По данным ОВА, в результате обстрела в Салтовке ранения получили пятеро мирных жителей, в Лозовском и Чугуевском районах и селе городского типа Шевченково – три человека. Также трое жителей были ранены в Дергачах.

На территории Харьковской области продолжаются боевые действия, отметил Синегубов.

На харьковском направлении оккупанты, как и в предыдущие дни, сконцентрированы на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

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