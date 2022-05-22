На изюмском направлении Россия готовится к наступлению – Харьковская ОВА

"В Изюмском районе российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое. Но наши Вооруженные силы Украины удерживают позиции и не допускают продвижений врага", – говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки захватчики продолжили обстрелы Харькова и других населенных пунктов области.
По данным ОВА, в результате обстрела в Салтовке ранения получили пятеро мирных жителей, в Лозовском и Чугуевском районах и селе городского типа Шевченково – три человека. Также трое жителей были ранены в Дергачах.
На территории Харьковской области продолжаются боевые действия, отметил Синегубов.
На харьковском направлении оккупанты, как и в предыдущие дни, сконцентрированы на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 19 мая, оккупировано до 25% территории региона.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.