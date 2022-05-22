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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На изюмском направлении Россия готовится к наступлению – Харьковская ОВА

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За минувшие сутки захватчики продолжили обстрелы Харькова и других населенных пунктов области
За минувшие сутки захватчики продолжили обстрелы Харькова и других населенных пунктов области
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

На изюмском направлении российская армия готовится к возобновлению наступления и обстреливает местные населенные пункты. Об этом 22 мая сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Изюмском районе российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое. Но наши Вооруженные силы Украины удерживают позиции и не допускают продвижений врага", – говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки захватчики продолжили обстрелы Харькова и других населенных пунктов области.

По данным ОВА, в результате обстрела в Салтовке ранения получили пятеро мирных жителей, в Лозовском и Чугуевском районах и селе городского типа Шевченково – три человека. Также трое жителей были ранены в Дергачах.

На территории Харьковской области продолжаются боевые действия, отметил Синегубов.

На харьковском направлении оккупанты, как и в предыдущие дни, сконцентрированы на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 19 мая, оккупировано до 25% территории региона.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Изюм, Харьковская область, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, население, войска, Олег Синегубов, российские оккупанты
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