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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Геращенко показал, как в Харьковской области сбили российский вертолет Ка-52

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Вертолет подбили около поселка Липцы Харьковской области
Вертолет подбили около поселка Липцы Харьковской области
Фото: depositphotos.com

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в Facebook видео с подбитым украинскими военными вертолетом Ка-52.

"92-я бригада. Харьковская область, рядом с поселком Липцы. Пейзаж – минус Ка-52, минус два орка-пилота. Художник – Stinger", – подписал видео Геращенко.

Он добавил, что находившимся внутри вертолета пилотам не помогли даже тепловые ловушки. Геращенко призвал российских солдат разрывать контракты, калечить себя и симулировать болезни, чтобы не погибнуть на войне в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/418512173141728/

Контекст:

Потери личного состава армии РФ в полномасштабной войне против Украины достигли около 28,7 тыс. человек, за сутки ликвидированы 200 оккупантов. Уничтожены 168 вертолетов, 204 самолета и много другой техники.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Харьковская область, вертолет, Антон Геращенко, ВСУ, война России против Украины
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