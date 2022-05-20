Геращенко показал, как в Харьковской области сбили российский вертолет Ка-52

"92-я бригада. Харьковская область, рядом с поселком Липцы. Пейзаж – минус Ка-52, минус два орка-пилота. Художник – Stinger", – подписал видео Геращенко.
Он добавил, что находившимся внутри вертолета пилотам не помогли даже тепловые ловушки. Геращенко призвал российских солдат разрывать контракты, калечить себя и симулировать болезни, чтобы не погибнуть на войне в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери личного состава армии РФ в полномасштабной войне против Украины достигли около 28,7 тыс. человек, за сутки ликвидированы 200 оккупантов. Уничтожены 168 вертолетов, 204 самолета и много другой техники.