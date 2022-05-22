Оккупанты похитили главу Двуречной Харьковской области – Синегубов

Синегубов: Четыре дня голова Двуречной находится под, скажем так, арестом. Это оккупированная территория Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Он отметил, что с ней до недавнего времени была связь.

"До того как ее задержали россияне, она уже четыре дня находится под, скажем так, арестом. Это оккупированная территория", – сказал Синегубов.

По его словам, обо всех подобных случаях местные власти извещают Офис президента Украины и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Он заявил, что власти пытаются поддерживать связь с председателями и старостами, оставшимися на оккупированных территориях.

"Большое количество территорий, на которых нет связи. Кое-где они выходят на территорию, где можно позвонить по телефону", – сказал он.

Синегубов рассказал, что во время такого общения представители власти сообщают о ситуации на фронте и предостерегают органы местного самоуправления от сотрудничества с оккупантами.

"Мы общаемся о том, какие перспективы, как должны они сейчас организовывать ту или иную работу на местах, от чего следует воздержаться, чтобы не подвергнуться признакам уголовного правонарушения "государственная измена" в том числе", – сказал он.

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