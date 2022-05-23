Россия увеличила интенсивность применения авиации в Украине – Генштаб ВСУ

"Враг увеличил интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий", – сообщили в Генштабе.

Там отметили, что угроза нанесения ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси остается.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, на волынском и полесском направлениях вооруженные силы Беларуси усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

17 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что Россия не имеет преимущества в воздухе и "несравненно большее количество ракет сбивается и не попадает в цели благодаря работе противовоздушной обороны" Украины.

По информации Генерального штаба ВСУ на утро 22 мая, украинские военнослужащие сбили 204 самолета, 170 вертолетов, 470 беспилотников и сотни единиц другой техники.