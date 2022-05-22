Зеленский: Россия направила все ресурсы, чтобы нас уничтожить, но колоссальные расходы на войну им не помогут

"Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая спецоперация является причиной экономического падения, в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной обнищания людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы", – сказал он.

Президент Украины отметил, что "колоссальные расходы на войну им все равно не помогают и не помогут".

"На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Вооруженные силы Украины сдерживают это наступление. [...] Никакие российские удары – ни ракетами по Ровенской области, ни артиллерией по Харьковской или Сумской, ни всем возможным оружием по Донбассу – результата России не дадут", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)