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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия направила все ресурсы, чтобы нас уничтожить, но колоссальные расходы на войну им не помогут

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Зеленский: На Донбассе ситуация очень тяжелая
Зеленский: На Донбассе ситуация очень тяжелая
Фото: president.gov.ua

Нападение на Украину привело к экономическому падению в России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 21 мая, оно размещено в YouTube.

"Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. В российских регионах открыто говорят, что их так называемая спецоперация является причиной экономического падения, в частности, таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной обнищания людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы", – сказал он.

Президент Украины отметил, что "колоссальные расходы на войну им все равно не помогают и не помогут".

"На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Вооруженные силы Украины сдерживают это наступление. [...] Никакие российские удары – ни ракетами по Ровенской области, ни артиллерией по Харьковской или Сумской, ни всем возможным оружием по Донбассу – результата России не дадут", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля российские оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Теги: Россия, оружие, война, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, нападение, артиллерия, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, президент
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