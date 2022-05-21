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ПОЛИТИКА

Зеленский о своем окружении: Нет очень своих и нет очень чужих в политике

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Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в опубликованном 21 мая интервью телеканалу ICTV, что политика меняет людей.

Речь об этом зашла после вопроса, почему возле него осталось мало людей, вместе с которыми он начинал свою политическую деятельность.

"Это прекрасный результат, правда. Во-первых, это говорит о том, что мои приоритеты – это результат и достигать этого результата [нужно] с теми людьми, которые хотят именно такого результата и жизнь которых не измеряется другими ценностями. То есть наши ценности совпадают с этими результатами. Во-вторых, политика меняет людей", – сказал он.

Президент отметил, что слово "кумовство" он не хотел бы использовать.

"Но я действительно считаю, что нет очень своих и нет очень чужих в политике. Политика у нас изменяет ситуацию, и нужно бежать. Война тоже [меняет]. Не все побежали дальше. Кто-то побежал в другую сторону, кто-то немного дальше, а кто-то даже за границу побежал. И может, даже сейчас бежит. Но это люди убегают от себя прежде всего, а не от Украины, я уверен в этом", – объяснил Зеленский.

По его словам, "остаются надежные или самые надежные".

"Некоторые люди меня удивили, которые остались. Мы остались плечом к плечу", – подчеркнул президент.

Фамилий он не называл.

Зеленский отметил, что "время меняет людей и они меняются, оставляют тебя".

Контекст:

Зеленский стал президентом в 2019 году. Во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля, за него проголосовало 73,22% украинцев, за пятого президента Украины, нынешнего нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 24,45%.

До ухода в политику Зеленский работал в шоу-бизнесе.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

В мае 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского ежедневника Time – за него проголосовало более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства". Второе место в рейтинге занял основатель SpaceX и гендиректор Tesla, американский бизнесмен Илон Маск – он набрал 3,5% голосов.

Теги: граница, вторжение, политика, Владимир Зеленский, украинцы, президент
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