Зеленский о своем окружении: Нет очень своих и нет очень чужих в политике

Речь об этом зашла после вопроса, почему возле него осталось мало людей, вместе с которыми он начинал свою политическую деятельность.

"Это прекрасный результат, правда. Во-первых, это говорит о том, что мои приоритеты – это результат и достигать этого результата [нужно] с теми людьми, которые хотят именно такого результата и жизнь которых не измеряется другими ценностями. То есть наши ценности совпадают с этими результатами. Во-вторых, политика меняет людей", – сказал он.

Президент отметил, что слово "кумовство" он не хотел бы использовать.

"Но я действительно считаю, что нет очень своих и нет очень чужих в политике. Политика у нас изменяет ситуацию, и нужно бежать. Война тоже [меняет]. Не все побежали дальше. Кто-то побежал в другую сторону, кто-то немного дальше, а кто-то даже за границу побежал. И может, даже сейчас бежит. Но это люди убегают от себя прежде всего, а не от Украины, я уверен в этом", – объяснил Зеленский.

По его словам, "остаются надежные или самые надежные".

"Некоторые люди меня удивили, которые остались. Мы остались плечом к плечу", – подчеркнул президент.

Фамилий он не называл.

Зеленский отметил, что "время меняет людей и они меняются, оставляют тебя".