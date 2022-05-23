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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрелов оккупантами остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей – "Оператор ГТС Украины"

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В ОГТСУ объяснили, что ремонт невозможен из-за обстрелов
В ОГТСУ объяснили, что ремонт невозможен из-за обстрелов
Фото: ЕРА

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов 23 мая получил повреждение магистральный газопровод, поставляющий газ на Донбасс. Об этом проинформировала пресс-служба "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

"В результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14.00 подача природного газа на этот участок ГТС прекращена", – говорится в сообщении.

В газотранспортной компании отметили, что поврежденную часть газопровода локализовали, "но выполнение возобновляемых работ и восстановление транспортировки газа невозможны из-за активных боевых действий".

"Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками. Напомним: 11 мая 2022 года специалисты ОГТСУ зафиксировали перекрытие кранов в районе КС (компрессорной станции. – "ГОРДОН") Новопсков на магистральном газопроводе, транспортировавшем газ на территорию Донецкой и Луганской областей", – объяснили в ОГТСУ.

Пресс-служба компании подчеркнула, что ее сотрудники "остаются на территории регионов и находятся в постоянном контакте с военными и представителями военно-гражданских администраций, чтобы при первом случае начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что в результате разрушения оккупантами газопроводов и распределительных станций в Луганской области газом пользуются жители шести населенных пунктов.

16 мая Гайдай сообщил о пяти населенных пунктах с газом.

Теги: газ, война, Донбасс, оккупация, ГТС, газопровод, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, Оператор газотранспортной системы Украины, российские оккупанты
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