Из-за оккупантов газом в Луганской области пользуются в шести населенных пунктах – Гайдай

"Каждый день газовщики ремонтируют поврежденные участки. Стараемся регулярно снабжать их расходными материалами, где-то доставать новые трубы. Иногда возникает вопрос, что завезти в первую очередь в область: еду или новую трубу большого диаметра, чтобы было на чем эту еду приготовить", – рассказал глава ОВА.
По его словам, газ есть у 45,5 тыс. семей.
"Относительно водоснабжения – в области большинство насосных станций либо разрушены, либо обесточены. Централизованная подача воды полностью отсутствует в Рубежном, Попасной, ограничена в Лисичанске, Новодружеске, Приволье, Северодонецке", – уточнил Гайдай.
Он добавил, что вода также не подается в населенные пункты, которые обслуживает Попаснянский районный водоканал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля 2022 года северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о признаках начала наступательной операции на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".