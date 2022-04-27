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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за оккупантов газом в Луганской области пользуются в шести населенных пунктах – Гайдай

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Гайдай: Иногда возникает вопрос, что завезти в первую очередь: еду или новую трубу большого диаметра, чтобы было на чем эту еду приготовить
Гайдай:  Иногда возникает вопрос, что завезти в первую очередь: еду или новую трубу большого диаметра, чтобы было на чем эту еду приготовить
Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

В результате разрушения российской оккупационной армией газопроводов и распределительных станций в Луганской области газом пользуются жители шести населенных пунктов. Об этом 27 апреля сообщил глава Лугансакой областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Каждый день газовщики ремонтируют поврежденные участки. Стараемся регулярно снабжать их расходными материалами, где-то доставать новые трубы. Иногда возникает вопрос, что завезти в первую очередь в область: еду или новую трубу большого диаметра, чтобы было на чем эту еду приготовить", – рассказал глава ОВА.

По его словам, газ есть у 45,5 тыс. семей.

"Относительно водоснабжения – в области большинство насосных станций либо разрушены, либо обесточены. Централизованная подача воды полностью отсутствует в Рубежном, Попасной, ограничена в Лисичанске, Новодружеске, Приволье, Северодонецке", – уточнил Гайдай.

Он добавил, что вода также не подается в населенные пункты, которые обслуживает Попаснянский районный водоканал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

В начале апреля 2022 года северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля в Минобороны Украины заявили, что российские оккупационные войска завершили перегруппировку подразделений для наступления в восточной операционной зоне Украины. Оккупанты "завершают создание наступательной группировки", отметил представитель оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник.

В тот же день Генштаб ВСУ сообщил о признаках начала наступательной операции на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременную и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

Теги: Украина, газ, Северодонецк, водоснабжение, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Сергей Гайдай, ремонт, война России против Украины, разрушения, трубы, Приволья
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