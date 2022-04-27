Из-за оккупантов газом в Луганской области пользуются в шести населенных пунктах – Гайдай

Гайдай: Иногда возникает вопрос, что завезти в первую очередь: еду или новую трубу большого диаметра, чтобы было на чем эту еду приготовить Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

"Каждый день газовщики ремонтируют поврежденные участки. Стараемся регулярно снабжать их расходными материалами, где-то доставать новые трубы. Иногда возникает вопрос, что завезти в первую очередь в область: еду или новую трубу большого диаметра, чтобы было на чем эту еду приготовить", – рассказал глава ОВА.

По его словам, газ есть у 45,5 тыс. семей.

"Относительно водоснабжения – в области большинство насосных станций либо разрушены, либо обесточены. Централизованная подача воды полностью отсутствует в Рубежном, Попасной, ограничена в Лисичанске, Новодружеске, Приволье, Северодонецке", – уточнил Гайдай.

Он добавил, что вода также не подается в населенные пункты, которые обслуживает Попаснянский районный водоканал.

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