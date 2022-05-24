Украина сохраняет контроль над фронтом на Донбассе, однако Россия достигла некоторых локальных успехов – британская разведка

Отмечается, что Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, стремясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Сейчас северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, удерживаемой Украиной.

В то же время украинские силы оказывают серьезное сопротивление оккупантам, занимая хорошо укрепленные оборонные позиции. Давно созданная операция Объединенных сил Украины, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом, сообщает разведка Великобритании. Однако Россия достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

В случае захвата Россией Северодонецкого котла вся Луганская область может оказаться под российской оккупацией, отмечает разведка.

"Хотя сейчас это главное усилие России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса. Если линия фронта на Донбассе сдвинется дальше на запад, это расширит пути сообщения России и, вероятно, приведет к тому, что ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями с материально-техническим обеспечением", – говорится в сообщении.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/fAw6Dj1aPm — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 24, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)