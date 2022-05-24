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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина сохраняет контроль над фронтом на Донбассе, однако Россия достигла некоторых локальных успехов – британская разведка

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Украинские силы оказывают серьезное сопротивление оккупантам, занимая хорошо укрепленные оборонные позиции
Украинские силы оказывают серьезное сопротивление оккупантам, занимая хорошо укрепленные оборонные позиции
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Украинская армия на Донбассе занимает хорошо укрепленные позиции и оказывает сильное сопротивление армии РФ, однако Россия добилась некоторых успехов на отдельных участках боевых действий. Об этом 24 мая сообщило в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что Россия увеличила интенсивность своих операций на Донбассе, стремясь окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Сейчас северную и южную оси этой операции разделяют примерно 25 км территории, удерживаемой Украиной.

В то же время украинские силы оказывают серьезное сопротивление оккупантам, занимая хорошо укрепленные оборонные позиции. Давно созданная операция Объединенных сил Украины, вероятно, сохраняет эффективное командование и контроль над этим фронтом, сообщает разведка Великобритании. Однако Россия достигла некоторых локальных успехов, отчасти благодаря сосредоточению артиллерийских подразделений.

В случае захвата Россией Северодонецкого котла вся Луганская область может оказаться под российской оккупацией, отмечает разведка.

"Хотя сейчас это главное усилие России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса. Если линия фронта на Донбассе сдвинется дальше на запад, это расширит пути сообщения России и, вероятно, приведет к тому, что ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями с материально-техническим обеспечением", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Луганская область, армия, Донецкая область, война, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, артиллерия, война России против Украины, операция Объединенных сил
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