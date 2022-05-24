Войска РФ разместили дивизион установок "Искандер-М" в Беларуси в 50 км от украинской границы – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения белорусских вооруженных сил продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях Беларуси.

"Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

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