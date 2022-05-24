Войска РФ разместили дивизион установок "Искандер-М" в Беларуси в 50 км от украинской границы – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения белорусских вооруженных сил продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях Беларуси.
"Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял главу Минобороны Украины, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где, в том числе, продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.
Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.