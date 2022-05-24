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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ разместили дивизион установок "Искандер-М" в Беларуси в 50 км от украинской границы – Генштаб ВСУ

Генштаб сообщил о растущей угрозе обстрелов Украины с территории Беларуси
Генштаб сообщил о растущей угрозе обстрелов Украины с территории Беларуси
Фото: EPA (архив)

Генштаб Вооруженнных сил Украины сообщил о растущей угрозе обстрелов российскими войсками объектов в Украине с территории Беларуси. Об этом говорится в сводке Генштаба, опубликованной в Facebook утром 24 мая.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения белорусских вооруженных сил продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях Беларуси.

"Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории Республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/323858359927249

Контекст:

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял главу Минобороны Украины, что угроз Украине со стороны Беларуси нет

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где, в том числе, продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.

Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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