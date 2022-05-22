В Беларуси хоронят военных, которые в составе российских ЧВК воевали против Украины – ГУР Минобороны

"В нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые вызвались заключить контракты с российскими ЧВК. В частности, траурные мероприятия по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина Горка Минской области (базируется 5-я отдельная бригада специального назначения). В Осиповичах Могилевской области (основывается 51-я смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника", – сообщили в ГУР.
В целом, по данным украинской разведки, участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных.
"В воинских частях не проводится серьезная агитация или пропагандистские мероприятия. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными российскими ЧВК. Основной мотив для этого – деньги, обещанные за участие в боевых действиях на украинской территории. Но после ряда похорон и известий о "пропавших без вести" количество желающих испытать судьбу уменьшилось", – сообщили в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска 24 февраля 2022 года вторглись в Украину в том числе из Беларуси. С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
В марте Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.
Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции за вторжение не только против России, но и против Беларуси.