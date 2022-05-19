Европарламент призвал ЕС привлечь к трибуналу режимы РФ и Беларуси за войну в Украине

Европарламент призвал привлечь к ответу российских политических лидеров и военачальников, а также их союзников за войну в Украине Фото: depositphotos.com

"Эти расследования и последующие судебные преследования должны также распространяться на всех военнослужащих российских вооруженных сил и государственных чиновников, причастных к военным преступлениям", – говорится в сообщении.

Авторы резолюции просят ЕС поддержать создание специального международного трибунала для наказания за агрессию против Украины и привлечь к ответу российских политических лидеров и военачальников, а также их союзников.

Депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС как можно скорее предоставил все необходимые человеческие и бюджетные ресурсы, а также административную, следственную и материально-техническую поддержку, необходимую для создания этого трибунала.

По мнению Европарламента, сообщения о зверствах, таких как неизбирательные обстрелы городов и поселков, насильственные депортации, использование запрещенных боеприпасов, атаки на мирных жителей в гуманитарных коридорах, казни и сексуальное насилие, приравниваются к нарушениям международного гуманитарного права. Их можно квалифицировать как военные преступления, говорят депутаты Европарламента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)