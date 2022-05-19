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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Европарламент призвал ЕС привлечь к трибуналу режимы РФ и Беларуси за войну в Украине

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Европарламент призвал привлечь к ответу российских политических лидеров и военачальников, а также их союзников за войну в Украине
Европарламент призвал привлечь к ответу российских политических лидеров и военачальников, а также их союзников за войну в Украине
Фото: depositphotos.com

Европарламент 19 мая принял резолюцию по Украине, в которой призвал ЕС создать трибунал для судебного преследования российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию против Украины. Об этом говорится на сайте Европарламента.

"Эти расследования и последующие судебные преследования должны также распространяться на всех военнослужащих российских вооруженных сил и государственных чиновников, причастных к военным преступлениям", – говорится в сообщении.

Авторы резолюции просят ЕС поддержать создание специального международного трибунала для наказания за агрессию против Украины и привлечь к ответу российских политических лидеров и военачальников, а также их союзников. 

Депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС как можно скорее предоставил все необходимые человеческие и бюджетные ресурсы, а также административную, следственную и материально-техническую поддержку, необходимую для создания этого трибунала.

По мнению Европарламента, сообщения о зверствах, таких как неизбирательные обстрелы городов и поселков, насильственные депортации, использование запрещенных боеприпасов, атаки на мирных жителей в гуманитарных коридорах, казни и сексуальное насилие, приравниваются к нарушениям международного гуманитарного права. Их можно квалифицировать как военные преступления, говорят депутаты Европарламента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Европарламент, война, резолюция, война России против Украины, трибунал
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