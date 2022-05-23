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Минобороны Беларуси анонсировало очередную "проверку сил реагирования" – проведут ревизию законсервированной техники

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В Беларуси хотят проверить военную технику на "готовность к выполнению задач"
В Беларуси хотят проверить военную технику на "готовность к выполнению задач"
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Пресс-служба министерства обороны Беларуси 23 мая объявила, что в вооруженных силах страны начался очередной этап "проверки сил реагирования". Сообщение опубликовано в Telegram.

"Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения... Проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач по предназначению", – говорится в сообщении. 

Предполагается, что в ходе проверки образцы военной и специальной техники снимут с хранения и проведут контрольный пробег, включающий "марши различной протяженности".

"Для выполнения данных мероприятий призыв военнообязанных не предусматривается", – добавили в пресс-службе. 

Начальник Генштаба вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной. Он также сообщил, что Беларусь "в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования" направила батальонно-тактические группы на западное и северо-западное операционные направления. 

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко в тот день заявил, что "военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила"

В конце марта украинская разведка отмечала, что расконсервированная российская военная техника оказалась разворованной, из 10 танков в рабочем состоянии только один.

Контекст:

Российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину. С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Теги: Беларусь, военные, военная техника, проверки
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