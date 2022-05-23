Минобороны Беларуси анонсировало очередную "проверку сил реагирования" – проведут ревизию законсервированной техники

В Беларуси хотят проверить военную технику на "готовность к выполнению задач" Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

"Особенностью данного этапа является проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащихся на длительном хранении в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения... Проверка позволит определить состояние техники и ее готовность к выполнению задач по предназначению", – говорится в сообщении.

Предполагается, что в ходе проверки образцы военной и специальной техники снимут с хранения и проведут контрольный пробег, включающий "марши различной протяженности".

"Для выполнения данных мероприятий призыв военнообязанных не предусматривается", – добавили в пресс-службе.

Начальник Генштаба вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной. Он также сообщил, что Беларусь "в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования" направила батальонно-тактические группы на западное и северо-западное операционные направления.

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко в тот день заявил, что "военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила".

В конце марта украинская разведка отмечала, что расконсервированная российская военная техника оказалась разворованной, из 10 танков в рабочем состоянии только один.