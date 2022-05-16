Лукашенко избегает прямого участия Беларуси в войне потому, что боится ответа Украины – британская разведка

"Лукашенко, вероятно, балансирует между поддержкой российского вторжения и желанием избежать прямого военного участия из-за риска западных санкций, ответных действий Украины и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах", – говорится в сообщении.

В то же время в британской разведке подчеркнули, что присутствие белорусских войск возле украинской границы сдерживает часть подразделений ВСУ, поэтому пока они не могут быть направлены на Донбасс для усиления украинских позиций на востоке страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин вынуждает Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов.

Начальник Генштаба вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.