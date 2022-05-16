ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лукашенко избегает прямого участия Беларуси в войне потому, что боится ответа Украины – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские войска с начала полномасштабного вторжения заходили в Украину в том числе из Беларуси
Российские войска с начала полномасштабного вторжения заходили в Украину в том числе из Беларуси
Фото: ЕРА

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко избегает прямого участия в войне потому, что боится ответа со стороны Украины. Об этом 16 мая в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

"Лукашенко, вероятно, балансирует между поддержкой российского вторжения и желанием избежать прямого военного участия из-за риска западных санкций, ответных действий Украины и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах", – говорится в сообщении.

В то же время в британской разведке подчеркнули, что присутствие белорусских войск возле украинской границы сдерживает часть подразделений ВСУ, поэтому пока они не могут быть направлены на Донбасс для усиления украинских позиций на востоке страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с начала полномасштабного вторжения 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин вынуждает Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов

Начальник Генштаба вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Великобритания, Александр Лукашенко, санкции, разведка, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10 место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10 место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
Глава правления Общественного рассказал, как будет определяться город для проведения "Евровидения 2023" в Украине
Глава правления Общественного рассказал, как будет определяться город для проведения "Евровидения 2023" в Украине
Экс-супруг Билык анонсировал концерт в РФ после заявления певицы о его антивоенной позиции и переезде в Азербайджан
Экс-супруг Билык анонсировал концерт в РФ после заявления певицы о его антивоенной позиции и переезде в Азербайджан
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022"
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022"
  Литовские музыканты спели Stefania, чтобы поздравить Kalush Orchestra с победой на "Евровидении 2022". Припев исполнила Моника Лю. Видео
  Литовские музыканты спели Stefania, чтобы поздравить Kalush Orchestra с победой на "Евровидении 2022". Припев исполнила Моника Лю. Видео
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак попросил называть его в Турции Муратом из Украины
Бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак попросил называть его в Турции Муратом из Украины
  "Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra
  "Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra
Фронтмен Måneskin прокомментировал победу Украины на "Евровидении 2022"
Фронтмен Måneskin прокомментировал победу Украины на "Евровидении 2022"
Свитолина сообщила о беременности и рассекретила пол будущего ребенка
Свитолина сообщила о беременности и рассекретила пол будущего ребенка
"Мы обязательно победим". Тина Кароль выступила в Японии в поддержку Украины в желто-голубом платье от украинского дизайнера. Видео
"Мы обязательно победим". Тина Кароль выступила в Японии в поддержку Украины в желто-голубом платье от украинского дизайнера. Видео
"Одна победа есть, работаем дальше". Притула озвучил сумму, которую собрали украинцы во время финала "Евровидения 2022"
"Одна победа есть, работаем дальше". Притула озвучил сумму, которую собрали украинцы во время финала "Евровидения 2022"
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra показала на сцене флаг Донецкой области. Видео
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra показала на сцене флаг Донецкой области. Видео
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Нам следовало подождать с объявлением о беременности". 40-летняя Спирс сообщила о потере ребенка на раннем сроке
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (352658)
2
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (105025)
3
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (98308)
4
Российский режиссер Звягинцев: Мариуполь разбомблен! Это невероятная ложь – пускать ракеты по жилым кварталам и называть это денацификацией (36535)
5
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (34931)
6
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (33454)
7
Экс-супруг Ани Лорак страстно поцеловал свою невесту в губы на виду у других людей. Фото (33188)
8
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (27235)
 
 
 
 