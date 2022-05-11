В МВД считают маловероятным вторжение армии Беларуси в Украину

"Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины все же, пока это маловероятно", – сказал Денисенко.

Он напомнил, что сейчас на белорусском направлении их силы проводят учения, и уточнил, что 10 мая было достаточно много различных вбросов и информации о том, что к границе с Украиной якобы едут "Смерчи" и другие артиллерийские установки.

"У Беларуси есть один-единственный полигон, на котором можно проводить подобные стрельбы и учения, и он находится относительно недалеко от украинской границы. И, к сожалению, из-за этого Украина должна концентрировать и оставлять достаточно большие свои силы на границе с Беларусью", – пояснил Денисенко.

Вместе с тем советник главы МВД обратил внимание, что ситуация пока в определенной степени напряженная.

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