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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МВД считают маловероятным вторжение армии Беларуси в Украину

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Денисенко считает маловероятным, что Лукашеноко (на фото) прикажет начать наземную операцию в Украине
Денисенко считает маловероятным, что Лукашеноко (на фото) прикажет начать наземную операцию в Украине
Фото: EPA

Вероятность того, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может в ближайшее время приказать своей армии начать наземную операцию на территории Украины, низкая. Об этом заявил в эфире телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины все же, пока это маловероятно", – сказал Денисенко.

Он напомнил, что сейчас на белорусском направлении их силы проводят учения, и уточнил, что 10 мая было достаточно много различных вбросов и информации о том, что к границе с Украиной якобы едут "Смерчи" и другие артиллерийские установки.

"У Беларуси есть один-единственный полигон, на котором можно проводить подобные стрельбы и учения, и он находится относительно недалеко от украинской границы. И, к сожалению, из-за этого Украина должна концентрировать и оставлять достаточно большие свои силы на границе с Беларусью", – пояснил Денисенко.

Вместе с тем советник главы МВД обратил внимание, что ситуация пока в определенной степени напряженная.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Беларусь с начала российского вторжения 24 февраля является активной участницей войны – с ее территории российские войска заходили в Украину. В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин вынуждает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов

Начальник Генштаба вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: МВД, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война, война России против Украины, Вадим Денисенко
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