В МВД считают маловероятным вторжение армии Беларуси в Украину

"Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины все же, пока это маловероятно", – сказал Денисенко.
Он напомнил, что сейчас на белорусском направлении их силы проводят учения, и уточнил, что 10 мая было достаточно много различных вбросов и информации о том, что к границе с Украиной якобы едут "Смерчи" и другие артиллерийские установки.
"У Беларуси есть один-единственный полигон, на котором можно проводить подобные стрельбы и учения, и он находится относительно недалеко от украинской границы. И, к сожалению, из-за этого Украина должна концентрировать и оставлять достаточно большие свои силы на границе с Беларусью", – пояснил Денисенко.
Вместе с тем советник главы МВД обратил внимание, что ситуация пока в определенной степени напряженная.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Беларусь с начала российского вторжения 24 февраля является активной участницей войны – с ее территории российские войска заходили в Украину. В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин вынуждает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ударить в направлении Луцк – Львов.
Начальник Генштаба вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич 10 мая объявил о развертывании группировки сил специальных операций на границе с Украиной.