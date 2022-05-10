Лукашенко: Военная операция РФ в Украине нас многому научила

"Скажу откровенно, что мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же, абсолютно откровенно: военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", – сказал Лукашенко.
Комментируя ход выполнения оборонного заказа Беларуси, он отметил, что война в Украине продемонстрировала, что только войска, обладающие современным оружием, способны решать поставленные задачи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
В апреле Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.
Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.