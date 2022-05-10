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Лукашенко: Военная операция РФ в Украине нас многому научила

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Лукашенко: Мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии
Лукашенко: Мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сделал ряд выводов из войны России против Украины. Об этом 10 мая сообщил сайт президента Беларуси.

"Скажу откровенно, что мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же, абсолютно откровенно: военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", – сказал Лукашенко.

Комментируя ход выполнения оборонного заказа Беларуси, он отметил, что война в Украине продемонстрировала, что только войска, обладающие современным оружием, способны решать поставленные задачи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

В апреле Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, откуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова на украинскую территорию.

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, агрессия, война России против Украины
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