Лукашенко: Военная операция РФ в Украине нас многому научила

Лукашенко: Мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии Фото: president.gov.by

"Скажу откровенно, что мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же, абсолютно откровенно: военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", – сказал Лукашенко.

Комментируя ход выполнения оборонного заказа Беларуси, он отметил, что война в Украине продемонстрировала, что только войска, обладающие современным оружием, способны решать поставленные задачи.

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