Лукашенко заявил, что Польша и НАТО хотят забрать Западную Украину и Западную Беларусь

"Политики уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они – поляки, натовцы – готовы выйти, "помочь" таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси", – сказал так называемый "президент".

По его словам, в Беларуси в связи с этим "ухо востро держат".

"Еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины", – заявил Лукашенко.

В контексте своего заявления он назвал "непонятным поведением" визит в Киев 22 мая президента Польши Анджея Дуды, который выступил в Верховной Раде, чтобы поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии.

Свои слова о Дуде Лукашенко ничем не аргументировал.