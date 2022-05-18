Лукашенко подписал закон, который разрешает расстреливать за "покушение на теракт"

Об этом сообщило "Радыё Свабода".

Закон, который разрешает расстреливать не только за "террористический акт", но и за "покушение на теракт", вступит в силу 29 мая, такая норма теперь содержится в четырех статьях Уголовного кодекса Беларуси.

Как отмечает "Радыё Свабода", эти изменения верхняя палата парламента Беларуси одобрила 4 мая, поправки в Уголовный кодекс связывали с деятельностью "рельсовых партизан" – граждан Беларуси, которые выводили из строя железнодорожное оборудование, пытаясь помешать поездам с российской военной техникой двигаться в сторону Украины.