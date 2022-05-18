Лукашенко подписал закон, который разрешает расстреливать за "покушение на теракт"

Об этом сообщило "Радыё Свабода".
Закон, который разрешает расстреливать не только за "террористический акт", но и за "покушение на теракт", вступит в силу 29 мая, такая норма теперь содержится в четырех статьях Уголовного кодекса Беларуси.
Как отмечает "Радыё Свабода", эти изменения верхняя палата парламента Беларуси одобрила 4 мая, поправки в Уголовный кодекс связывали с деятельностью "рельсовых партизан" – граждан Беларуси, которые выводили из строя железнодорожное оборудование, пытаясь помешать поездам с российской военной техникой двигаться в сторону Украины.
Беларусь является единственным государством в Европе и последней среди постсоветских стран, где применяют смертную казнь. По данным правозащитников, за годы независимости в Беларуси были казнены более 300 человек.
Согласно действующей редакции Уголовного кодекса Беларуси, смертная казнь является исключительной мерой наказания в стране и применяется за совершение особо тяжких преступлений. В исполнение приговоры приводят путем расстрела. Родственникам и близким не сообщают о месте захоронения тела. Не применяется расстрел в отношении женщин и несовершеннолетних.
В мае 2019 года в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Беларусь отменить смертную казнь, а в июне – ввести мораторий на ее применение.