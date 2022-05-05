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В Беларуси приняли закон о смертной казни за попытку теракта. Эту статью часто применяют к оппозиционерам

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Совет республики принял законопроект 4 мая
Совет республики принял законопроект 4 мая
Фото: Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь / Telegram

Совет республики Национального собрания Беларуси 4 мая одобрил законопроект, позволяющий приговаривать к смертной казни за покушение на совершение терактов при определенных отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщило "Зеркало".

Согласно законопроекту, предлагается изменить ч. 2 ст. 67 Уголовного кодекса РБ, которая гласит, что смертная казнь не может быть назначена за приготовление к преступлению и покушение на преступление.

В новой редакции будут перечислены четыре статьи Уголовного кодекса, которые станут исключением из этого принципа. Речь о:

  • ч. 2 ст. 124 (акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации);
  • ч. 3 ст. 126 (акт международного терроризма);
  • ч. 3 ст. 289 (акт терроризма, совершенный организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека);
  • ч. 2 ст. 359 (убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти).

Нижняя палата парламента приняла законопроект 27 апреля. После одобрения Советом республики документ должен подписать президент Беларуси.

Как отмечает "Медуза", уголовные дела по этой статье в Беларуси возбуждены против ряда оппозиционных деятелей. В частности, дело о подготовке теракта было возбуждено против лидера оппозиции и кандидата в президенты Светланы Тихановской. Кроме того, КГБ Беларуси заявляло, что акции протеста в Беларуси можно квалифицировать как акт терроризма.

По ст. 289 возбуждены дела и против подозреваемых в повреждении белорусской железнодорожной инфраструктуры, используемой для передвижения российских войск в ходе войны против Украины, сообщали представители правозащитного центра "Весна".

Контекст:

Беларусь является единственным государством в Европе и последней среди постсоветских стран, где применяют смертную казнь. По данным правозащитников, за годы независимости в Беларуси были казнены более 300 человек.

В Беларуси смертная казнь применяется за совершение особо тяжких преступлений – убийств двух и более человек, сообщило "Sputnik Беларусь". В исполнение приговоры приводят путем расстрела. Родственникам и близким не сообщают о месте захоронения тела. Не применяется расстрел в отношении женщин и несовершеннолетних.

В мае 2019 года в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Беларусь отменить смертную казнь, а в июне – ввести мораторий на ее применение.

Референдум, на котором первый раз поднимали вопрос о смертной казни, прошел в Беларуси в 1996 году. По данным белорусского Центризбиркома, против отмены этой меры наказания тогда высказались почти 5 млн человек, более 80% участников голосования. За отмену смертной казни проголосовали более 1,1 млн (17,93%).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: теракт, Беларусь, терроризм, оппозиция, смертная казнь, Светлана Тихановская
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