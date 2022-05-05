В Беларуси приняли закон о смертной казни за попытку теракта. Эту статью часто применяют к оппозиционерам

Согласно законопроекту, предлагается изменить ч. 2 ст. 67 Уголовного кодекса РБ, которая гласит, что смертная казнь не может быть назначена за приготовление к преступлению и покушение на преступление.
В новой редакции будут перечислены четыре статьи Уголовного кодекса, которые станут исключением из этого принципа. Речь о:
Нижняя палата парламента приняла законопроект 27 апреля. После одобрения Советом республики документ должен подписать президент Беларуси.
Как отмечает "Медуза", уголовные дела по этой статье в Беларуси возбуждены против ряда оппозиционных деятелей. В частности, дело о подготовке теракта было возбуждено против лидера оппозиции и кандидата в президенты Светланы Тихановской. Кроме того, КГБ Беларуси заявляло, что акции протеста в Беларуси можно квалифицировать как акт терроризма.
По ст. 289 возбуждены дела и против подозреваемых в повреждении белорусской железнодорожной инфраструктуры, используемой для передвижения российских войск в ходе войны против Украины, сообщали представители правозащитного центра "Весна".
Беларусь является единственным государством в Европе и последней среди постсоветских стран, где применяют смертную казнь. По данным правозащитников, за годы независимости в Беларуси были казнены более 300 человек.
В Беларуси смертная казнь применяется за совершение особо тяжких преступлений – убийств двух и более человек, сообщило "Sputnik Беларусь". В исполнение приговоры приводят путем расстрела. Родственникам и близким не сообщают о месте захоронения тела. Не применяется расстрел в отношении женщин и несовершеннолетних.
В мае 2019 года в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Беларусь отменить смертную казнь, а в июне – ввести мораторий на ее применение.
Референдум, на котором первый раз поднимали вопрос о смертной казни, прошел в Беларуси в 1996 году. По данным белорусского Центризбиркома, против отмены этой меры наказания тогда высказались почти 5 млн человек, более 80% участников голосования. За отмену смертной казни проголосовали более 1,1 млн (17,93%).