В Беларуси приняли закон о смертной казни за попытку теракта. Эту статью часто применяют к оппозиционерам

Согласно законопроекту, предлагается изменить ч. 2 ст. 67 Уголовного кодекса РБ, которая гласит, что смертная казнь не может быть назначена за приготовление к преступлению и покушение на преступление.

В новой редакции будут перечислены четыре статьи Уголовного кодекса, которые станут исключением из этого принципа. Речь о:

ч. 2 ст. 124 (акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации);

ч. 3 ст. 126 (акт международного терроризма);

ч. 3 ст. 289 (акт терроризма, совершенный организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека);

ч. 2 ст. 359 (убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти).

Нижняя палата парламента приняла законопроект 27 апреля. После одобрения Советом республики документ должен подписать президент Беларуси.

Как отмечает "Медуза", уголовные дела по этой статье в Беларуси возбуждены против ряда оппозиционных деятелей. В частности, дело о подготовке теракта было возбуждено против лидера оппозиции и кандидата в президенты Светланы Тихановской. Кроме того, КГБ Беларуси заявляло, что акции протеста в Беларуси можно квалифицировать как акт терроризма.

По ст. 289 возбуждены дела и против подозреваемых в повреждении белорусской железнодорожной инфраструктуры, используемой для передвижения российских войск в ходе войны против Украины, сообщали представители правозащитного центра "Весна".