В Евросоюзе призвали Беларусь отменить смертную казнь

"Мы призываем Беларусь двигаться к отмене смертной казни. Создание растущего вакуума справедливости и верховенства права в стране является достаточной причиной для введения моратория. Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь", – констатировал он.

Шубель отметил, что ранее власти страны регулярно отчитывались о таких приговорах. В последнее время процедура проведения смертной казни в Беларуси стала более секретной, подчеркнул он.

"Часто даже семьям заключенных не сообщают, были ли казнены их родственники, приговоренные к смертной казни. [...] В мире уже сформулировали десятки аргументов против этой меры. Вместе с пытками и рабством смертную казнь необходимо безвозвратно удалить из системы правосудия всех обществ, включая, конечно, Беларусь", – заключил глав представительства ЕС.