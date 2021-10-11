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В Евросоюзе призвали Беларусь отменить смертную казнь

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Беларусь это единственная страна в Европе, где применяют смертную казнь
Беларусь – это единственная страна в Европе, где применяют смертную казнь
Фото: depositphotos.com

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель призвал Беларусь отменить смертную казнь. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовано 10 октября на странице представительства ЕС в Facebook.

"Мы призываем Беларусь двигаться к отмене смертной казни. Создание растущего вакуума справедливости и верховенства права в стране является достаточной причиной для введения моратория. Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь", – констатировал он.

https://www.facebook.com/EUinBelarus/videos/2900430433601240/

Шубель отметил, что ранее власти страны регулярно отчитывались о таких приговорах. В последнее время процедура проведения смертной казни в Беларуси стала более секретной, подчеркнул он.

"Часто даже семьям заключенных не сообщают, были ли казнены их родственники, приговоренные к смертной казни. [...] В мире уже сформулировали десятки аргументов против этой меры. Вместе с пытками и рабством смертную казнь необходимо безвозвратно удалить из системы правосудия всех обществ, включая, конечно, Беларусь", – заключил глав представительства ЕС.

Контекст:

Беларусь является единственным государством в Европе и последней среди постсоветских стран, где применяют смертную казнь. По данным правозащитников, за годы независимости в Беларуси были казнены более 300 человек.

В Беларуси смертная казнь применяется за совершение особо тяжких преступлений – убийств двух и более человек, сообщило "Sputnik Беларусь". В исполнение приговоры приводят путем расстрела. Родственникам и близким не сообщают о месте захоронения тела. Не применяется расстрел в отношении женщин и несовершеннолетних.

В мае 2019 года в Парламентской ассамблее Совета Европы призвали Беларусь отменить смертную казнь, а в июне – ввести мораторий на ее применение.

Референдум, на котором первый раз поднимали вопрос о смертной казни, прошел в Беларуси в 1996 году. По данным белорусского Центризбиркома, против отмены этой меры наказания тогда высказались почти 5 млн человек, более 80% участников голосования. За отмену смертной казни проголосовали более 1,1 млн (17,93%).

Теги: Беларусь, заключенные, смертная казнь, Европа, мораторий
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