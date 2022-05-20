"Будут у нас и свои мерседесы". Лукашенко заявил, что Запад подтолкнул РФ и Беларусь "к интенсивнейшему развитию"

По словам Лукашенко, "Запад, того не понимая, подтолкнул к интенсивнейшему развитию Россию и Беларусь".

Политик призвал другие страны присоединиться к ним и получить "серьезный эффект".

Он также выразил уверенность, что и российская, и белорусская промышленность обладают потенциалом, чтобы производить "практически любую продукцию".

При этом, добавил Лукашенко, "в отдельных отраслях требуется улучшить качество", чтобы промышленность "была на мировом уровне".

В связи с санкциями политик готов ездить на старых отечественных автомобилях. А в будущем, по его словам, и в России, и в Беларуси будут "свои мерседесы".

"Хорошо, не будем ездить в это время на мерседесах. Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила о намерении выпускать "Лады", "Москвичи". А что плохого? Это уже не те "Москвичи" советские, естественно. Но, может быть, еще и не мерседесы. Придет время – будут у нас и свои мерседесы. На это времени много не надо", – сказал Лукашенко.