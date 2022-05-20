"Будут у нас и свои мерседесы". Лукашенко заявил, что Запад подтолкнул РФ и Беларусь "к интенсивнейшему развитию"

По словам Лукашенко, "Запад, того не понимая, подтолкнул к интенсивнейшему развитию Россию и Беларусь".
Политик призвал другие страны присоединиться к ним и получить "серьезный эффект".
Он также выразил уверенность, что и российская, и белорусская промышленность обладают потенциалом, чтобы производить "практически любую продукцию".
При этом, добавил Лукашенко, "в отдельных отраслях требуется улучшить качество", чтобы промышленность "была на мировом уровне".
В связи с санкциями политик готов ездить на старых отечественных автомобилях. А в будущем, по его словам, и в России, и в Беларуси будут "свои мерседесы".
"Хорошо, не будем ездить в это время на мерседесах. Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила о намерении выпускать "Лады", "Москвичи". А что плохого? Это уже не те "Москвичи" советские, естественно. Но, может быть, еще и не мерседесы. Придет время – будут у нас и свои мерседесы. На это времени много не надо", – сказал Лукашенко.
Западные страны вводили и расширяли санкции против Беларуси несколько раз. Ряд ограничительных мер Евросоюз, США и другие страны ввели против ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов в 2020 году и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. В 2021 году Запад ввел ряд санкций, включая секторальные, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.
Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года заходили в том числе из Беларуси. С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. В марте Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.
Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции за вторжение не только против России, но и против Беларуси.