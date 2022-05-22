"Дух, що тіло рве до бою". В Раде Дуда подчеркнул силу украинцев, процитировав Ивана Франко

Дуда: Польша никогда не оставит Украину в одиночестве Фото: ЕРА

"Польша предоставила помощь, потому что мы в вас верили и верим. За много месяцев до вспышки войны я был убежден, что Украина эффективно даст отпор России, что будет, как герой стихотворения великого Ивана Франко, как "дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что "Польша никогда не оставит Украину в одиночестве".

"К сожалению, в Европе в последнее время появлялись и появляются голоса, которые вызывают беспокойство. Голоса, требующие, чтобы Украина уступила требованиям [президента РФ Владимира] Путина. Хочу сказать четко: только Украина имеет право решать свое будущее", – заявил президент Польши.

Дуда считает, что "международное сообщество должно требовать от России прекратить агрессию, полностью покинуть территорию Украины и перестать топтать международное право".

Во время выступления Дуды в сессионном зале Верховной Рады присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

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Дуда прибыл с визитом в Украину 22 мая. В ходе выступления в Раде президент Польши заявил, что не успокоится, пока Украина не станет полноправным членом Европейского союза. "Украина – это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи! Никакие зверства не заставят украинцев стать на колени", – сказал Дуда.