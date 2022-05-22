"Дух, що тіло рве до бою". В Раде Дуда подчеркнул силу украинцев, процитировав Ивана Франко

"Польша предоставила помощь, потому что мы в вас верили и верим. За много месяцев до вспышки войны я был убежден, что Украина эффективно даст отпор России, что будет, как герой стихотворения великого Ивана Франко, как "дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю", – сказал Дуда.
Он подчеркнул, что "Польша никогда не оставит Украину в одиночестве".
"К сожалению, в Европе в последнее время появлялись и появляются голоса, которые вызывают беспокойство. Голоса, требующие, чтобы Украина уступила требованиям [президента РФ Владимира] Путина. Хочу сказать четко: только Украина имеет право решать свое будущее", – заявил президент Польши.
Дуда считает, что "международное сообщество должно требовать от России прекратить агрессию, полностью покинуть территорию Украины и перестать топтать международное право".
Во время выступления Дуды в сессионном зале Верховной Рады присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Дуда прибыл с визитом в Украину 22 мая. В ходе выступления в Раде президент Польши заявил, что не успокоится, пока Украина не станет полноправным членом Европейского союза. "Украина – это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи! Никакие зверства не заставят украинцев стать на колени", – сказал Дуда.
13 мая Дуда заявлял, что Россия должна не только вывести свои войска из Украины, но и выплатить ей контрибуцию.
С начала полномасштабного вторжения РФ Польша приняла 3,1 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.