Дуда в Раде: Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина – это лицо Европы

"Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина – это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи! Никакие зверства не заставят украинцев стать на колени", – процитировал он польского президента.
Стефанчук опубликовал видео выступления Дуды, назвав его первым иностранным лидером, который лично выступил в парламенте Украины после полномасштабного вторжения российских оккупантов.
"Впервые зал Верховной Рады слышит такие громкие аплодисменты", – подчеркнул спикер.
Дуда прибыл с визитом в Украину 22 мая.
13 мая он заявил, что Россия должна не только вывести свои войска из Украины, но и выплатить ей контрибуцию.
С начала полномасштабного вторжения РФ Польша приняла 3,1 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.