Дуда в Раде: Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина – это лицо Европы

"Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина – это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи! Никакие зверства не заставят украинцев стать на колени", – процитировал он польского президента.

Стефанчук опубликовал видео выступления Дуды, назвав его первым иностранным лидером, который лично выступил в парламенте Украины после полномасштабного вторжения российских оккупантов.

"Впервые зал Верховной Рады слышит такие громкие аплодисменты", – подчеркнул спикер.