Дуда приехал в Украину, сегодня он выступит в Верховной Раде

Отмечается, что глава Польши выступит в Верховной Раде Украины.

"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Польша приняла 3,1 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

13 мая Дуда заявил, что Россия должна не только вывести свои войска из Украины, но и выплатить ей контрибуцию.