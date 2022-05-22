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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда приехал в Украину, сегодня он выступит в Верховной Раде

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Послание Дуды станет первым выступлением главы иностранного государства в ВР с начала войны в Украине
Послание Дуды станет первым выступлением главы иностранного государства в ВР с начала войны в Украине
Фото: ЕРА

Сегодня, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину. Об этом сообщается на официальном сайте польского президента.

Отмечается, что глава Польши выступит в Верховной Раде Украины.

"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Польша приняла 3,1 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

13 мая Дуда заявил, что Россия должна не только вывести свои войска из Украины, но и выплатить ей контрибуцию.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Польша, война, Анджей Дуда, война России против Украины, президент, визит
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