Польша упрощает ввоз сельхозпродуктов из Украины

Польская сторона согласилась перевести в круглосуточный режим работу ветеринарного и санитарного контроля, говорится в сообщении. Для этого сотрудники соответствующих служб будут находиться непосредственно на украинско-польской границе.

Лабораторные исследования перевозимых товаров можно будет делать не на пропускном пункте, а в городе назначения, что должно сократить время ожидания на границе.

По словам Свириденко, будут устранены барьеры в торговле продукцией животного происхождения, в частности сырого мяса.

"Для Украины важно обеспечить транзит свинины, говядины и баранины в третьи страны через территорию Польши, что требует соответствующих ветеринарных решений", – отметила она.

Министр экономики подчеркнула, что Украина и Польша будут более эффективно использовать все варианты перевозок, в том числе контейнерные перевозки через польские порты.