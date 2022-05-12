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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша упрощает ввоз сельхозпродуктов из Украины

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Польша намерена перевести санитарные службы на границе в круглосуточный режим
Польша намерена перевести санитарные службы на границе в круглосуточный режим
Фото: EPA

Вице-премьер-министр Польши Генрик Ковальчик и министр экономики Украины Юлия Свириденко договорились об упрощении правил торговли на границе, об этом Министерство экономики Украины 12 мая сообщило в Telegram.

Польская сторона согласилась перевести в круглосуточный режим работу ветеринарного и санитарного контроля, говорится в сообщении. Для этого сотрудники соответствующих служб будут находиться непосредственно на украинско-польской границе.

Лабораторные исследования перевозимых товаров можно будет делать не на пропускном пункте, а в городе назначения, что должно сократить время ожидания на границе.

По словам Свириденко, будут устранены барьеры в торговле продукцией животного происхождения, в частности сырого мяса.

"Для Украины важно обеспечить транзит свинины, говядины и баранины в третьи страны через территорию Польши, что требует соответствующих ветеринарных решений", – отметила она.

Министр экономики подчеркнула, что Украина и Польша будут более эффективно использовать все варианты перевозок, в том числе контейнерные перевозки через польские порты.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России Польша активно поддерживает Украину в военной, гуманитарной и политической сферах. Она приняла 3,1 млн украинских беженцев, также предоставляет военную помощь. Президент Польши Анджей Дуда, выступая 3 мая по случаю 231-летия принятия конституции Польши, сказал, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и между ними не будет больше границ.

Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко в интервью "Німецькій хвилі" 23 марта сообщил, что Украина ищет новые логистические маршруты для экспорта аграрной продукции в страны Евросоюза взамен заблокированных Россией.

Европейская комиссия 27 апреля предложила приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского союза. В сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, сказано, что уже начата либерализация условий для украинских водителей грузовиков, которые перевозят грузы между Украиной и ЕС, а также облегчение транзита и использование инфраструктуры ЕС для направления украинского экспорта в третьи страны.

Теги: Украина, Польша, граница, Министерство экономики, экспорт, торговля
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