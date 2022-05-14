Депутат Госдумы заявил, что Польша побуждает РФ "поставить ее в очередь на денацификацию после Украины"

"Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", – заявил депутат.
9 мая Морозов также заявил, что в Польше за последние годы были снесены сотни памятников советским воинам и предложил за это снести вместе с белорусскими пограничниками "пару пограничных столбов на границе с Польшей".
Президент Польши Анджей Дуда 13 мая заявил, что Россия должна не только вывести свои войска из Украины, но и выплатить ей контрибуцию.
С раковой опухолью сравнил стратегию президента РФ Владимира Путина глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в статье для британской газеты The Telegraph, опубликованной 10 мая. Он подчеркнул, что "опухоль пожирает не только большую часть российского общества, но и представляет смертельную угрозу для Европы", и необходимо "полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию".
Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
8 марта президент Владимир Зеленский в интервью ABC News назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом. "Сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – подчеркнул президент.