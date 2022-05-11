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Россия потребовала от Польши извинений из-за того, что посла РФ в Варшаве облили красной краской под крики "Фашисты"

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В МИД РФ считают, что их посол подвергся нападению, когда был облит краской, а Польша "не обеспечила неприкосновенность" дипломата
В МИД РФ считают, что их посол подвергся нападению, когда был облит краской, а Польша "не обеспечила неприкосновенность" дипломата
Фото: ЕРА

Посла Польши в РФ Кшиштофа Краевского 11 мая вызвали в министерство иностранных дел России в связи с "вопиющим актом нападения" на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева 9 мая.

Об этом пресс-служба МИД РФ сообщила в Telegram 11 мая. 

Нападением в российском МИД называют инцидент, который случился с российским дипломатом во время возложения венка на кладбище, где похоронены солдаты Красной армии. Судя по видеозаписи, на кладбище собрались люди с украинскими флагами. В посла бросили несколько пакетиков с красной краской, один из них попал дипломату в лицо. Присутствующие скандировали: "Фашисты". После этого посол в сопровождении полиции удалился. 

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы 9 мая в Варшаве. "Эмоции участвовавших в акции украинок, чьи мужья мужественно защищают Родину, понятны", – сказал Каминьский.

В МИД РФ считают, что нарушена Венская конвенция о дипломатических сношениях. 

"Польша не выполнила одно из главных следующих из нее обязательств – не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов. Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше", – заявили в министерстве. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, МИД, Польша, МИД России, посольство РФ, кладбище, фашисты, дипломаты, посол, Мариуш Каминьский
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