В Польше посла России облили красной краской под крики "Фашисты"

Скриншот: Раньше всех. Ну почти. / Telegram

Инцидент произошел в Варшаве во время церемонии возложения венка на кладбище Скриншот: Раньше всех. Ну почти. / Telegram

Судя по видеозаписи случившегося, на кладбище собрались люди с украинскими флагами. В посла бросили несколько пакетиков с красной краской, один из них попал дипломату в лицо. После этого посол в сопровождении полиции покинул место, сообщил корреспондент "РИА Новости".

На видео, опубликованном российскими медиа, отсутствует звук. Однако в ролике, обнародованном Telegram-каналом "Раньше всех. Ну почти", слышно, как присутствующие скандируют: "Фашисты".

Как выяснилось, посла облила краской украинская активистка и журналистка Ирина Земляна. Видео с объяснениями она опубликовала в своем Facebook.

"Мы, украинские активисты, просто подошли к послу вплотную, разорвали на себя пакеты с искусственной кровью, эта кровь попала на посла и на другого его подельника. Они с позором и под крики "фашисты" просто уехали. Мы не дали им возложить цветы", – сообщила она.