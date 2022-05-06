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"Я поддерживаю Украину". На странице консульства РФ в Эдинбурге появился пост с осуждением войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пост на странице посольства сопроводили картинкой о поддержке Украины, а потом аккаунт закрыли
Пост на странице посольства сопроводили картинкой о поддержке Украины, а потом аккаунт закрыли
Фото: ЕРА (иллюстративное)

6 мая на официальной странице консульства России в Эдинбурге (Шотландия) в Instagram опубликовали сообщение с осуждением войны России против Украины.

"Я, генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А. И., категорически осуждаю проведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украина. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ от стран ЕС", – сказано в посте, который сопроводили фотографией девушек, одетых в цвета национального флага Украины и держащих табличку: "I Support Ukraine" ("Я поддерживаю Украину").

Скриншот: ruscg_edinburgh / Instagram
Скриншот: ruscg_edinburgh / Instagram

Менее чем через час после публикации поста страницу посольства закрыли.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, он называет войну "спецоперацией".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, посольство, Шотландия, посольство РФ, вторжение, война России против Украины, Эдинбург
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