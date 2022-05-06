"Я поддерживаю Украину". На странице консульства РФ в Эдинбурге появился пост с осуждением войны

Пост на странице посольства сопроводили картинкой о поддержке Украины, а потом аккаунт закрыли Фото: ЕРА (иллюстративное)

"Я, генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А. И., категорически осуждаю проведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украина. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ от стран ЕС", – сказано в посте, который сопроводили фотографией девушек, одетых в цвета национального флага Украины и держащих табличку: "I Support Ukraine" ("Я поддерживаю Украину").

Скриншот: ruscg_edinburgh / Instagram

Менее чем через час после публикации поста страницу посольства закрыли.

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