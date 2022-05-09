В Берлине полиция забрала флаг Украины у участников памятной акции. Кулеба назвал это ошибкой, Мельник – позором

Эпизод с флагом автор публикации назвала "минутой позора".
Издание отмечает, что "солидарность с борющейся за свою свободу оккупированной и разбомбленной страной" запретили так же, как и "символику российских поджигателей войны".
Berlin police roll up a large Ukrainian flag at the Tiergarten memorial. Ukrainian flags at commemorations today, alongside Russian ones, unless registered for permission. The person that brought this said he registered pic.twitter.com/ADmtvZ7oZz— Loveday Morris (@LovedayM) May 8, 2022
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter назвал произошедшее "огромным позором для Берлина", "просто безмолвным и грустным".
Eine Riesenblamage für Berlin am 8. Mai. Einfach sprachlos und traurighttps://t.co/8sw1zNzEnC pic.twitter.com/4xJUBbEwpP— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 8, 2022
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter тоже прокомментировал инцидент.
"Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга – это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии", – заявил он.
Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022
6 мая стало известно, что в Берлине полиция запретила использовать во время памятных мероприятий 8-го и 9 мая определенную символику, в частности и флаг Украины. Всего в Берлине на 8–9 мая анонсировалось около 50 массовых мероприятий, из-за которых власти ввели ограничения, "опасаясь возникновения конфликтных ситуаций". Запрещены, в частности, флаги России, группировок "ЛДНР", Советского Союза, Украины, георгиевские ленты, используемые Россией в ходе войны против Украины символы V и Z, а также российские и украинские марши и военные песни.
Мельник выразил возмущение запретом на украинские флаги на мероприятиях в Берлине и заявил, что это "пощечина Украине и пощечина украинскому народу".
7 мая посольство Украины в Германии сообщило, что, хотя полиция Берлина запретила использовать ряд национальной символики, включая украинскую, на мемориалах жертвам Второй мировой войны, на остальной территории столицы ФРГ флаги Украины не запрещены. Также украинскую символику можно принести на акцию 8 мая, организованную посольством Украины.
В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании День победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.