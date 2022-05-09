В Берлине полиция забрала флаг Украины у участников памятной акции. Кулеба назвал это ошибкой, Мельник – позором

Эпизод с флагом автор публикации назвала "минутой позора".

Издание отмечает, что "солидарность с борющейся за свою свободу оккупированной и разбомбленной страной" запретили так же, как и "символику российских поджигателей войны".

Berlin police roll up a large Ukrainian flag at the Tiergarten memorial. Ukrainian flags at commemorations today, alongside Russian ones, unless registered for permission. The person that brought this said he registered pic.twitter.com/ADmtvZ7oZz — Loveday Morris (@LovedayM) May 8, 2022

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter назвал произошедшее "огромным позором для Берлина", "просто безмолвным и грустным".

Eine Riesenblamage für Berlin am 8. Mai. Einfach sprachlos und traurighttps://t.co/8sw1zNzEnC pic.twitter.com/4xJUBbEwpP — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 8, 2022

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter тоже прокомментировал инцидент.

"Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга – это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии", – заявил он.

Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022