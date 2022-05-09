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В Берлине полиция забрала флаг Украины у участников памятной акции. Кулеба назвал это ошибкой, Мельник – позором

На инцидент отреагировали украинские дипломаты
На инцидент отреагировали украинские дипломаты
Фото: ЕРА

8 мая в Берлине во время празднования годовщины капитуляции гитлеровской Германии во Второй мировой войне полиция отобрала и свернула большой флаг Украины, который несли участники митинга. Об этом сообщило местное издание Bild.

Эпизод с флагом автор публикации назвала "минутой позора".

Издание отмечает, что "солидарность с борющейся за свою свободу оккупированной и разбомбленной страной" запретили так же, как и "символику российских поджигателей войны".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter назвал произошедшее "огромным позором для Берлина", "просто безмолвным и грустным".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter тоже прокомментировал инцидент.

"Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень. А отобрать украинский флаг у участников мирного митинга – это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии", – заявил он.

Контекст:

6 мая стало известно, что в Берлине полиция запретила использовать во время памятных мероприятий 8-го и 9 мая определенную символику, в частности и флаг Украины. Всего в Берлине на 8–9 мая анонсировалось около 50 массовых мероприятий, из-за которых власти ввели ограничения, "опасаясь возникновения конфликтных ситуаций". Запрещены, в частности, флаги России, группировок "ЛДНР", Советского Союза, Украины, георгиевские ленты, используемые Россией в ходе войны против Украины символы V и Z, а также российские и украинские марши и военные песни.

Мельник выразил возмущение запретом на украинские флаги на мероприятиях в Берлине и заявил, что это "пощечина Украине и пощечина украинскому народу".

7 мая посольство Украины в Германии сообщило, что, хотя полиция Берлина запретила использовать ряд национальной символики, включая украинскую, на мемориалах жертвам Второй мировой войны, на остальной территории столицы ФРГ флаги Украины не запрещены. Также украинскую символику можно принести на акцию 8 мая, организованную посольством Украины.

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании День победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

Теги: Германия, Украина, Берлин, полиция, митинг, ФРГ, флаг, Дмитрий Кулеба, Андрей Мельник, посольство Украины, посол, память
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