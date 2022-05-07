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Полиция Берлина разъяснила, что флаги Украины в Берлине разрешены везде, кроме мемориалов Второй мировой – посольство

Церемония, организованная посольством Украины, состоится у мемориала в Тиргартене в воскресенье, 8 мая
Церемония, организованная посольством Украины, состоится у мемориала в Тиргартене в воскресенье, 8 мая
Фото: Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН / Facebook

Хотя полиция Берлина запретила использовать ряд национальной символики, включая украинскую, на мемориалах жертвам Второй мировой войны, на всей остальной территории немецкой столицы флаги Украины не запрещены. Также украинскую символику можно будет принести на акцию 8 мая, организованную посольством Украины. Об этом сообщили в посольстве.

"Большой резонанс получило решение берлинской полиции относительно запрета 8-го и 9 мая во время мероприятий почтения памяти жертв Второй мировой войны демонстрации национальной символики. Многих украинцев всколыхнула даже мысль о том, что они не смогут в эти важные для нашей истории дни развернуть свой флаг, чтобы отдать честь убитым и замученным украинцам во Второй мировой войне, а также приравнивание нашего флага к флагу страны-агрессора", – говорится в сообщении.

После того как посол Украины в ФРГ Андрей Мельник публично выразил возмущение этим запретом, полиция Берлина предоставила дополнительное разъяснение:

  • украинские флаги разрешается использовать на всей территории Берлина, кроме территорий мемориалов жертвам Второй мировой войны, где действует специальное регулирование;
  • на этих территориях разрешается использовать украинские флаги дипломатам и их гостям – в частности, во время комеморативного мероприятия 8 мая в Тиргартене.

Торжественная церемония состоится у мемориала в Тиргартене (Straße des 17. Juni 10785 Berlin) в воскресенье, 8 мая 2022 года, в 12.00. В посольстве попросили всех, кто хочет участвовать в акции, зарегистрироваться.

https://www.facebook.com/UkrBotschaftBerlin/posts/5125915437495838

В комментарии "Европейской правде" Мельник сказал, что, хотя посольство получило разрешение на акцию с украинской символикой, он не считает, что это решает проблему.

"Когда появилась информация об этом запрете, я обратился к городским властям за разъяснением, и мне сообщили, что на официальные мероприятия с участием официальных лиц это не будет распространяться. Мы регистрировали только одну такую церемонию – в полдень 8 мая в Тиргартене, в центре Берлина. А что делать другим украинцам? В Берлине 15 мемориалов, значит, на других это будет запрещено", – подчеркнул он.

Посол отметил, что исключение также будет касаться и российского посольства и акций с российскими флагами.

Контекст:

В немецкой федеральной земле Берлин полиция запретила использовать во время памятных мероприятий 8-го и 9 мая определенную символику, в частности и флаг Украины. Всего в Берлине на 8–9 мая анонсировалось около 50 массовых мероприятий, из-за которых власти ввели ограничения, "опасаясь возникновения конфликтных ситуаций". Запрещены, в частности, флаги России, группировок "ЛДНР", Советского Союза, Украины, георгиевские ленты, используемые Россией в ходе войны против Украины символы V и Z, а также российские и украинские марши и военные песни.

Мельник выразил возмущение запретом на украинские флаги на мероприятиях в Берлине и заявил, что это "пощечина Украине и пощечина украинскому народу".

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и в других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символом этого дня стал красный мак. На мемориальных мероприятиях 8 мая акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.

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