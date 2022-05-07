Полиция Берлина разъяснила, что флаги Украины в Берлине разрешены везде, кроме мемориалов Второй мировой – посольство

"Большой резонанс получило решение берлинской полиции относительно запрета 8-го и 9 мая во время мероприятий почтения памяти жертв Второй мировой войны демонстрации национальной символики. Многих украинцев всколыхнула даже мысль о том, что они не смогут в эти важные для нашей истории дни развернуть свой флаг, чтобы отдать честь убитым и замученным украинцам во Второй мировой войне, а также приравнивание нашего флага к флагу страны-агрессора", – говорится в сообщении.
После того как посол Украины в ФРГ Андрей Мельник публично выразил возмущение этим запретом, полиция Берлина предоставила дополнительное разъяснение:
Торжественная церемония состоится у мемориала в Тиргартене (Straße des 17. Juni 10785 Berlin) в воскресенье, 8 мая 2022 года, в 12.00. В посольстве попросили всех, кто хочет участвовать в акции, зарегистрироваться.
В комментарии "Европейской правде" Мельник сказал, что, хотя посольство получило разрешение на акцию с украинской символикой, он не считает, что это решает проблему.
"Когда появилась информация об этом запрете, я обратился к городским властям за разъяснением, и мне сообщили, что на официальные мероприятия с участием официальных лиц это не будет распространяться. Мы регистрировали только одну такую церемонию – в полдень 8 мая в Тиргартене, в центре Берлина. А что делать другим украинцам? В Берлине 15 мемориалов, значит, на других это будет запрещено", – подчеркнул он.
Посол отметил, что исключение также будет касаться и российского посольства и акций с российскими флагами.
В немецкой федеральной земле Берлин полиция запретила использовать во время памятных мероприятий 8-го и 9 мая определенную символику, в частности и флаг Украины. Всего в Берлине на 8–9 мая анонсировалось около 50 массовых мероприятий, из-за которых власти ввели ограничения, "опасаясь возникновения конфликтных ситуаций". Запрещены, в частности, флаги России, группировок "ЛДНР", Советского Союза, Украины, георгиевские ленты, используемые Россией в ходе войны против Украины символы V и Z, а также российские и украинские марши и военные песни.
Мельник выразил возмущение запретом на украинские флаги на мероприятиях в Берлине и заявил, что это "пощечина Украине и пощечина украинскому народу".
В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.
До 2015 года в Украине, как и в других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символом этого дня стал красный мак. На мемориальных мероприятиях 8 мая акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.