Полиция Берлина разъяснила, что флаги Украины в Берлине разрешены везде, кроме мемориалов Второй мировой – посольство

"Большой резонанс получило решение берлинской полиции относительно запрета 8-го и 9 мая во время мероприятий почтения памяти жертв Второй мировой войны демонстрации национальной символики. Многих украинцев всколыхнула даже мысль о том, что они не смогут в эти важные для нашей истории дни развернуть свой флаг, чтобы отдать честь убитым и замученным украинцам во Второй мировой войне, а также приравнивание нашего флага к флагу страны-агрессора", – говорится в сообщении.

После того как посол Украины в ФРГ Андрей Мельник публично выразил возмущение этим запретом, полиция Берлина предоставила дополнительное разъяснение:

украинские флаги разрешается использовать на всей территории Берлина, кроме территорий мемориалов жертвам Второй мировой войны, где действует специальное регулирование;

на этих территориях разрешается использовать украинские флаги дипломатам и их гостям – в частности, во время комеморативного мероприятия 8 мая в Тиргартене.

Торжественная церемония состоится у мемориала в Тиргартене (Straße des 17. Juni 10785 Berlin) в воскресенье, 8 мая 2022 года, в 12.00. В посольстве попросили всех, кто хочет участвовать в акции, зарегистрироваться.

В комментарии "Европейской правде" Мельник сказал, что, хотя посольство получило разрешение на акцию с украинской символикой, он не считает, что это решает проблему.

"Когда появилась информация об этом запрете, я обратился к городским властям за разъяснением, и мне сообщили, что на официальные мероприятия с участием официальных лиц это не будет распространяться. Мы регистрировали только одну такую церемонию – в полдень 8 мая в Тиргартене, в центре Берлина. А что делать другим украинцам? В Берлине 15 мемориалов, значит, на других это будет запрещено", – подчеркнул он.

Посол отметил, что исключение также будет касаться и российского посольства и акций с российскими флагами.