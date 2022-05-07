Посол Мельник: Мы шокированы запретом на украинские флаги в Берлине 8-го и 9 мая. Это пощечина Украине и украинскому народу

В немецкой федеральной земле Берлин полиция запретила использовать во время памятных мероприятий 8-го и 9 мая символику, в частности и флаг Украины. Всего в Берлине на 8–9 мая анонсировалось около 50 массовых мероприятий, из-за которых власти ввели ограничения, "опасаясь возникновения конфликтных ситуаций". Запрещены, в частности, флаги России, группировок "ЛДНР", Советского Союза, Украины, георгиевские ленты, используемые Россией в ходе войны против Украины символы V и Z, а также российские и украинские марши и военные песни.

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8-го и 9 мая ношение украинских флагов. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу. То, что публичное ношение украинского флага в федеральной столице запрещено, как и российского, под которым день и ночь совершаются самые страшные военные преступления против мирного населения Украины и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, – это огромный скандал. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением", – сказал он.

По словам дипломата, на таком фоне все заверения в солидарности с подвергшейся нападению Украиной – "пустой звук". Он заявил, что можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности, но тот факт, что нация-жертва и преступник приравниваются друг к другу, является "просто и просто возмутительным".

Посол Украины призвал мэра Берлина Франциску Гиффи и сенатора по внутренним делам Ирис Шпрэнгер "немедленно отменить это сомнительное решение".