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Посол Мельник: Мы шокированы запретом на украинские флаги в Берлине 8-го и 9 мая. Это пощечина Украине и украинскому народу

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Мельник призвал немецкие власти немедленно отменить "сомнительное решение" о запрете на украинские флаги
Мельник призвал немецкие власти немедленно отменить "сомнительное решение" о запрете на украинские флаги
Фото: EPA

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил возмущение запретом на украинские флаги на мероприятиях в Берлине 8-9 мая, посвященных окончанию Второй мировой войны. Об этом он заявил 6 мая в комментарии RND.

В немецкой федеральной земле Берлин полиция запретила использовать во время памятных мероприятий 8-го и 9 мая символику, в частности и флаг Украины. Всего в Берлине на 8–9 мая анонсировалось около 50 массовых мероприятий, из-за которых власти ввели ограничения, "опасаясь возникновения конфликтных ситуаций". Запрещены, в частности, флаги России, группировок "ЛДНР", Советского Союза, Украины, георгиевские ленты, используемые Россией в ходе войны против Украины символы V и Z, а также российские и украинские марши и военные песни.

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8-го и 9 мая ношение украинских флагов. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу. То, что публичное ношение украинского флага в федеральной столице запрещено, как и российского, под которым день и ночь совершаются самые страшные военные преступления против мирного населения Украины и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, – это огромный скандал. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, но и является катастрофическим политическим решением", – сказал он.

По словам дипломата, на таком фоне все заверения в солидарности с подвергшейся нападению Украиной – "пустой звук". Он заявил, что можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности, но тот факт, что нация-жертва и преступник приравниваются друг к другу, является "просто и просто возмутительным".

Посол Украины призвал мэра Берлина Франциску Гиффи и сенатора по внутренним делам Ирис Шпрэнгер "немедленно отменить это сомнительное решение".

Контекст:

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании день победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.

До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символом этого дня стал красный мак. На мемориальных мероприятиях 8 мая акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.

Теги: Берлин, флаг, 9 мая, Вторая мировая война, Андрей Мельник, война России против Украины
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