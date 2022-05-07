Издание отмечает, что украинские активисты планировали провести в Берлине 20-тысячную мирную акцию, в ходе которой почтить память жертв Второй мировой войны.
Однако вечером 6 мая полиция отправила организаторам акции документ, в котором "указано о запрете на использование какой-либо символики Украины во время посещения памятников Второй мировой войны".
"Европейская правда" пишет, что всего в Берлине на 8–9 мая анонсировалось порядка 50 массовых мероприятий, из-за которых власти ввели ограничения, "опасаясь возникновения конфликтных ситуаций".
Запрещены, в частности, флаги России, "ЛДНР", Советского Союза, Украины, а также георгиевские ленты, используемые Россией в ходе войны против Украины символы V и Z, а также российские и украинские марши и военные песни.
Организатор украинского мероприятия, вице-президент украинско-немецкой ассоциации Ukraine Future Анна Прайне-Косач объяснила "Европейской правде", что разрешение на проведение акции было получено у местных властей две недели назад и теперь "организаторы ищут юридические пути отменить запрет на использование украинской символики".
Издание отмечает, что документ с запретом украинской символики был датирован 4 мая, а отправлен только 6 мая, в связи с чем из-за грядущих выходных "обжаловать его будет сложно".
В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник победы во Второй мировой войне отмечается 8 мая, поскольку в 1945 году в этот день в 22.43 по центральноевропейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. По московскому времени капитуляция была подписана в 00.43 на следующий день – 9 мая.
До 2015 года в Украине, как и других странах СНГ, на официальном уровне 9 мая отмечали День Победы. В 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Символом этого дня стал красный мак, а лозунгом – "1939–1945. Помним. Побеждаем". На мемориальных мероприятиях в этот день акцент делается не на праздновании, а на чествовании памяти жертв Второй мировой.