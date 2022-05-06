"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая

"С самого начала войны с Украиной российская пропаганда отчаянно пытается придумать убедительную символику. Поскольку объяснить, зачем совершаются бесконечные преступления, не получается, нужно хотя бы прикрыть их духоподъемными образами. Так появилась "героиня" – "бабушка с красным флагом", – написал он.

Роднянский отметил, что в начале апреля в РФ показали, как пожилая пара из Харьковский области встречает украинских военных, якобы перепутав их с солдатами российской армии. Пропагандисты заявляли, что супруги решили, будто территория перешла под контроль России, и женщина вышла из дома с флагом СССР. Согласно кремлевской пропаганде, женщина сказала военным, что их ждали, молились за них, за президента РФ Владимира Путина и "за весь народ". Украинские военные якобы забрали красное знамя, вручив женщине пакет с продуктами, а после того как стали ногами на красный флаг, жительница села отказалась от провианта.

"Пропаганда сделала из бабушки героиню: "Она отказалась брать подачки у украинских карателей". Уличные художники Екатеринбурга нарисовали бабушку, "которая не прогнулась под нацистов". Видео с ней показали все центральные каналы российского телевидения. "Ведущий "Первого канала" заплакал, когда комментировал видео издевательств на Украине", – процитировал Роднянский пропагандистские СМИ.

Продюсер рассказал, что после этого по всей России начали появляться памятники и муралы, восхваляющие "подвиг" бабушки, а на российских граждан, которые пытались пропагандистские символы закрасить или сломать, начали заводить уголовные дела.

Роднянский отметил, что памятник бабушке в Мариуполе приехал открывать "целый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко". Продюсер добавил, что аналогичные памятники планируется установить к 9 мая и во многих российских городах.

"И как все, о чем говорит пропаганда, история с "бабушкой" оказалась совсем не тем, за что ее выдавали. Украинцы нашли ту самую бабушку и поговорили с ней. Что оказалось? Украинский военный помог ей и ее мужу эвакуироваться из их дома под Харьковом, сейчас она находится в больнице. Почему эвакуироваться? Потому что их дом разбомбила российская артиллерия. Установке памятников это никак не помешает – бюджеты ведь уже выделены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)