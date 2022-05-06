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06 мая, 2022
 
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"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая

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Роднянский: С самого начала войны с Украиной российская пропаганда отчаянно пытается придумать убедительную символику
Роднянский: С самого начала войны с Украиной российская пропаганда отчаянно пытается придумать убедительную символику
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Продюсер Александр Роднянский 5 мая в Instagram рассказал миф о бабушке из Харьковской области, который придумала российская пропаганда.

"С самого начала войны с Украиной российская пропаганда отчаянно пытается придумать убедительную символику. Поскольку объяснить, зачем совершаются бесконечные преступления, не получается, нужно хотя бы прикрыть их духоподъемными образами. Так появилась "героиня" – "бабушка с красным флагом", – написал он.

Роднянский отметил, что в начале апреля в РФ показали, как пожилая пара из Харьковский области встречает украинских военных, якобы перепутав их с солдатами российской армии. Пропагандисты заявляли, что супруги решили, будто территория перешла под контроль России, и женщина вышла из дома с флагом СССР. Согласно кремлевской пропаганде, женщина сказала военным, что их ждали, молились за них, за президента РФ Владимира Путина и "за весь народ". Украинские военные якобы забрали красное знамя, вручив женщине пакет с продуктами, а после того как стали ногами на красный флаг, жительница села отказалась от провианта.

"Пропаганда сделала из бабушки героиню: "Она отказалась брать подачки у украинских карателей". Уличные художники Екатеринбурга нарисовали бабушку, "которая не прогнулась под нацистов". Видео с ней показали все центральные каналы российского телевидения. "Ведущий "Первого канала" заплакал, когда комментировал видео издевательств на Украине", – процитировал Роднянский пропагандистские СМИ.

Продюсер рассказал, что после этого по всей России начали появляться памятники и муралы, восхваляющие "подвиг" бабушки, а на российских граждан, которые пытались пропагандистские символы закрасить или сломать, начали заводить уголовные дела.

Роднянский отметил, что памятник бабушке в Мариуполе приехал открывать "целый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко". Продюсер добавил, что аналогичные памятники планируется установить к 9 мая и во многих российских городах.

"И как все, о чем говорит пропаганда, история с "бабушкой" оказалась совсем не тем, за что ее выдавали. Украинцы нашли ту самую бабушку и поговорили с ней. Что оказалось? Украинский военный помог ей и ее мужу эвакуироваться из их дома под Харьковом, сейчас она находится в больнице. Почему эвакуироваться? Потому что их дом разбомбила российская артиллерия. Установке памятников это никак не помешает – бюджеты ведь уже выделены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Роднянский в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Женщину, которая стала героиней российской пропаганды, зовут Анна Иванова, до начала полномасштабного вторжения РФ она жила на окраине Харькова, а сейчас находится в одной из харьковских больниц.

Теги: Россия, Украина, памятник, война, пропаганда, Мариуполь, флаг, российская пропаганда, Александр Роднянский, украинцы, война России против Украины, продюсер
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