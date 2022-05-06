"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ

После отъезда Галкина программа "Сегодня вечером", которую он вел, вышла с новым ведущим – Цискаридзе.
"Замена одного актера другим на роль одного и того же персонажа – штука непростая, но порой неизбежная. В старые добрые времена был кодекс чести у актеров. Обычно заменяющий звонил отстраненному и спрашивал разрешения заменить его. И это было по человечески понятно! Обычно отстраненный говорил: "Конечно, играй мою роль, я не возражаю, даже помогу тебе", – написал он.
Как отметил Садальский, "это было по-товарищески здорово и почти не обидно".
"Но это было раньше... и до всех революций. Интересно, как вы думаете, Николай Максимович спросил у Максима благословения заменить его в "Сегодня вечером"? Или это штрейкбрехерство?" – спросил актер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Садальский родился в 1951 году в России. До начала актерской карьеры работал учеником токаря на Ярославском моторном заводе – Садальского не принимали в театральные институты из-за неправильного прикуса. В 1970 году он сыграл свою первую роль – в ленте "Город первой любви". Наиболее известные фильмы с его участием – "Место встречи изменить нельзя", "О бедном гусаре замолвите слово", "Дама с попугаем", "Палач", снимался в выпусках юмористического журнала "Ералаш".
Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.
22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.