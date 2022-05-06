"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ

После отъезда Галкина программа "Сегодня вечером", которую он вел, вышла с новым ведущим – Цискаридзе.

"Замена одного актера другим на роль одного и того же персонажа – штука непростая, но порой неизбежная. В старые добрые времена был кодекс чести у актеров. Обычно заменяющий звонил отстраненному и спрашивал разрешения заменить его. И это было по человечески понятно! Обычно отстраненный говорил: "Конечно, играй мою роль, я не возражаю, даже помогу тебе", – написал он.

Как отметил Садальский, "это было по-товарищески здорово и почти не обидно".

"Но это было раньше... и до всех революций. Интересно, как вы думаете, Николай Максимович спросил у Максима благословения заменить его в "Сегодня вечером"? Или это штрейкбрехерство?" – спросил актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Станислав Садальский * (@stas.sadalskiy)