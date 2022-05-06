Бульвар Шоубиз
 
06 мая, 2022
 
Новости

"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Садальский: В старые добрые времена был кодекс чести у актеров
Садальский: В старые добрые времена был кодекс чести у актеров
Фото: stas.sadalskiy / Instagram

Российский актер Станислав Садальский 5 мая в Instagram опубликовал совместное фото переехавшего в Израиль из РФ шоумена Максима Галкина и хореографа Николая Цискаридзе.

После отъезда Галкина программа "Сегодня вечером", которую он вел, вышла с новым ведущим – Цискаридзе.

"Замена одного актера другим на роль одного и того же персонажа – штука непростая, но порой неизбежная. В старые добрые времена был кодекс чести у актеров. Обычно заменяющий звонил отстраненному и спрашивал разрешения заменить его. И это было по человечески понятно! Обычно отстраненный говорил: "Конечно, играй мою роль, я не возражаю, даже помогу тебе", – написал он.

Как отметил Садальский, "это было по-товарищески здорово и почти не обидно".

"Но это было раньше... и до всех революций. Интересно, как вы думаете, Николай Максимович спросил у Максима благословения заменить его в "Сегодня вечером"? Или это штрейкбрехерство?" – спросил актер.

Контекст:

Садальский родился в 1951 году в России. До начала актерской карьеры работал учеником токаря на Ярославском моторном заводе – Садальского не принимали в театральные институты из-за неправильного прикуса. В 1970 году он сыграл свою первую роль – в ленте "Город первой любви". Наиболее известные фильмы с его участием – "Место встречи изменить нельзя", "О бедном гусаре замолвите слово", "Дама с попугаем", "Палач", снимался в выпусках юмористического журнала "Ералаш".

Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они вместе с детьми уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Россия, Станислав Садальский, актер, Максим Галкин, телеведущий, хореограф, шоумен, Николай Цискаридзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны
"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек
  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек
"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать
"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать
"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя
"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя
  "Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"
  "Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"
"Я снималась с российскими актерами, говорила на языке оккупанта". Денисенко рассказала, "для чего" в Украине идет война
"Я снималась с российскими актерами, говорила на языке оккупанта". Денисенко рассказала, "для чего" в Украине идет война
  Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я
  Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я
"Пусть это станет нашей национальной идеей". Дурнев рассказал, как следует относиться к Украине
"Пусть это станет нашей национальной идеей". Дурнев рассказал, как следует относиться к Украине
  "Хорошие новости – в хорошее время". Dzidzio ответил на вопрос о личной жизни после развода со Slavia
  "Хорошие новости – в хорошее время". Dzidzio ответил на вопрос о личной жизни после развода со Slavia
"Пришло время глотать!" Ургант, покинувший Россию, ответил российскому режиссеру, который грозился плюнуть ему в лицо
"Пришло время глотать!" Ургант, покинувший Россию, ответил российскому режиссеру, который грозился плюнуть ему в лицо
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 