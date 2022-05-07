Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что РФ закончит "спецоперацию", когда "остановится на границе с Польшей"

В интервью Толстой упомянул премьер-министров Великобритании и Италии Бориса Джонсона и Марио Драги, которые поддерживают Украину.
По его выражению, "несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим операцию, когда посчитаем нужным". "Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", – заявил Толстой, отвечая на вопрос о цели "спецоперации".
Он также заявил, что Украина будет полностью "денацифицирована" и "демилитаризована", "перестанет представлять военную угрозу для РФ и больше не будет возможности превратить ее в анти-Россию, как это якобы пытался сделать Запад в течение последних 30 лет".
При этом вице-спикер Госдумы считает, что его действия не предают наследие его прапрадеда, известного писателя Льва Толстого, так как тот "был офицером русской армии, он убивал англичан и французов в Крыму". О том, что его предок был также религиозным философом, проповедовавшим принципы ненасилия и мира между людьми, политик не упомянул.
По его мнению, так как Россия не объявила полную мобилизацию, она "развернула армию мирного времени". Депутат заявил, что, "когда судьба страны в опасности, наша единственная забота – поддержать страну" и что он не видит здесь противоречия с наследием Льва Толстого.
Россия ведет военные действия против Украины с 2014 года, она аннексировала Крым и начала агрессию на Донбассе. Все это время Москва не признавала своего присутствия на востоке Украины.
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Вечером 24 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что у оккупантов не получилось осуществить блицкриг.
По данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. Захватчики продолжают частично блокировать Харьков, обстреливать подразделения украинских войск, объекты критической инфраструктуры и жилые кварталы городов, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся также на юге Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет защищаться и не собирается отдавать свои территории. Он считает, что битва на Донбассе может повлиять на ход всей войны.