В интервью Толстой упомянул премьер-министров Великобритании и Италии Бориса Джонсона и Марио Драги, которые поддерживают Украину.

По его выражению, "несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим операцию, когда посчитаем нужным". "Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", – заявил Толстой, отвечая на вопрос о цели "спецоперации".

Он также заявил, что Украина будет полностью "денацифицирована" и "демилитаризована", "перестанет представлять военную угрозу для РФ и больше не будет возможности превратить ее в анти-Россию, как это якобы пытался сделать Запад в течение последних 30 лет".

При этом вице-спикер Госдумы считает, что его действия не предают наследие его прапрадеда, известного писателя Льва Толстого, так как тот "был офицером русской армии, он убивал англичан и французов в Крыму". О том, что его предок был также религиозным философом, проповедовавшим принципы ненасилия и мира между людьми, политик не упомянул.

По его мнению, так как Россия не объявила полную мобилизацию, она "развернула армию мирного времени". Депутат заявил, что, "когда судьба страны в опасности, наша единственная забота – поддержать страну" и что он не видит здесь противоречия с наследием Льва Толстого.