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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пышный: Отключение от SWIFT всех российских банков лежит на столе во всех западных властных кабинетах с 24 февраля

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Пышный: Россия могильник для любого цивилизованного бизнеса
Пышный: Россия – могильник для любого цивилизованного бизнеса
Фото: Центр демократії та верховенства права / Facebook

После пятой волны санкций Запада против РФ отключение от системы SWIFT всех, а не только части российских банков – закономерный и необходимый шаг, считает один из членов международной рабочей группы по санкциям против России, бывший глава, теперь советник главы "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде", опубликованном 4 мая, отвечая на вопрос, почему Запад не решается на этот шаг даже в условиях резкого сокращения бизнес-активности западных компаний в РФ.

"Отключение от SWIFT всех российских банков лежит на столе во всех западных властных кабинетах с 24 февраля 2022 года. Это была бы адекватная и эффективная ответная реакция на вторжение, и Украина продолжает настаивать на этом. После пятой волны санкций расширение de-SWIFT на все российские банки является не только возможным, но и закономерным и необходимым шагом. Большинство рисков, с которыми пришлось бы столкнуться западным компаниям, минимизированы или уже реализованы", – заявил Пышный.

Он подчеркнул, что российский финансовый сектор "не просто токсичен, он ядовит". Эксперт не видит никаких препятствий для введения полного блокировочного пакета санкций против банковского сектора РФ, включая "Сбербанк" и "Газпромбанк". По его словам, именно это рабочая группа рекомендует сделать как можно скорее.

"Единственное объяснение оттягивания – попытка сохранить постепенность и нарастающий эффект санкционного давления из расчета, что постепенное давление будет стимулировать путинский режим прийти в себя. По моему убеждению, надеяться на это – бесполезная потеря времени", – считает Пышный.

По его мнению, общая проблема санкционного давления в отношении российских банков состоит в том, что оно не синхронизировано во всех юрисдикциях. Канада ввела санкции в отношении 23 банков, Великобритания – 16, США – 11, Япония – девяти, ЕС – семи.

"Все эти санкции неравномерные, разнокалиберные, где-то жесткие, где-то декоративные. В частности, в США "Сбербанк" – под самым строгим пакетом санкций, в отличие от ЕС. Кто-то думает: а вдруг пройдет и удастся проскочить. Нет, не получится. Санкции эффективны только при условии согласованной санкционной политики во всех юрисдикциях и только при условии отсутствия щелей в санкционных механизмах", – заявил Пышный.

Он также выразил недоумение тем, что европейские банки с хорошей репутацией, такие как Raiffeisen и UniCredit, после двух месяцев войны, зверств российской армии и изменения европейской политической риторики на безоговорочное осуждение России продолжают работать там.

"Они покинут кровавый рынок России, это произойдет рано или поздно. Либо сами, либо с позором и под давлением акционеров, общественного осуждения и санкций, которые, кстати, могут быть распространены и на них... Россия – могильник для любого цивилизованного бизнеса", – сказал эксперт, отметив, что оба банка входят в топ-30 банков РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, Европейский союз, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также в связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

4 мая глава Еврокомиссии официально анонсировала шестой пакет санкций против РФ. По ее словам, от системы SWIFT будет отключен "Сбербанк" и два других крупных банка.

Теги: санкции, банки, бизнес, Андрей Пышный, Сбербанк, SWIFT, Газпромбанк, Raiffeisen Bank, война России против Украины, российские банки
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