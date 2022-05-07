Пышный: Отключение от SWIFT всех российских банков лежит на столе во всех западных властных кабинетах с 24 февраля

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде", опубликованном 4 мая, отвечая на вопрос, почему Запад не решается на этот шаг даже в условиях резкого сокращения бизнес-активности западных компаний в РФ.

"Отключение от SWIFT всех российских банков лежит на столе во всех западных властных кабинетах с 24 февраля 2022 года. Это была бы адекватная и эффективная ответная реакция на вторжение, и Украина продолжает настаивать на этом. После пятой волны санкций расширение de-SWIFT на все российские банки является не только возможным, но и закономерным и необходимым шагом. Большинство рисков, с которыми пришлось бы столкнуться западным компаниям, минимизированы или уже реализованы", – заявил Пышный.

Он подчеркнул, что российский финансовый сектор "не просто токсичен, он ядовит". Эксперт не видит никаких препятствий для введения полного блокировочного пакета санкций против банковского сектора РФ, включая "Сбербанк" и "Газпромбанк". По его словам, именно это рабочая группа рекомендует сделать как можно скорее.

"Единственное объяснение оттягивания – попытка сохранить постепенность и нарастающий эффект санкционного давления из расчета, что постепенное давление будет стимулировать путинский режим прийти в себя. По моему убеждению, надеяться на это – бесполезная потеря времени", – считает Пышный.

По его мнению, общая проблема санкционного давления в отношении российских банков состоит в том, что оно не синхронизировано во всех юрисдикциях. Канада ввела санкции в отношении 23 банков, Великобритания – 16, США – 11, Япония – девяти, ЕС – семи.

"Все эти санкции неравномерные, разнокалиберные, где-то жесткие, где-то декоративные. В частности, в США "Сбербанк" – под самым строгим пакетом санкций, в отличие от ЕС. Кто-то думает: а вдруг пройдет и удастся проскочить. Нет, не получится. Санкции эффективны только при условии согласованной санкционной политики во всех юрисдикциях и только при условии отсутствия щелей в санкционных механизмах", – заявил Пышный.

Он также выразил недоумение тем, что европейские банки с хорошей репутацией, такие как Raiffeisen и UniCredit, после двух месяцев войны, зверств российской армии и изменения европейской политической риторики на безоговорочное осуждение России продолжают работать там.

"Они покинут кровавый рынок России, это произойдет рано или поздно. Либо сами, либо с позором и под давлением акционеров, общественного осуждения и санкций, которые, кстати, могут быть распространены и на них... Россия – могильник для любого цивилизованного бизнеса", – сказал эксперт, отметив, что оба банка входят в топ-30 банков РФ.

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