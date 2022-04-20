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Российский "Россельхозбанк" из-за санкций не провел выплаты по евробондам. Теперь он в состоянии дефолта

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"Россельхозбанк" не смог выплатить $21,25 млн
"Россельхозбанк" не смог выплатить $21,25 млн
Фото: rshb.ru

16 апреля российский "Россельхозбанк" из-за санкций, введенных Великобританией, не смог выплатить проценты по еврооблигациям. Об этом сообщила пресс-служба банка 20 апреля.

"Россельхозбанк" не перечислил $21,25 млн эмитенту еврооблигаций, компании RSHB Capital S.A. (Люксембург), по договору субординированного займа от 11 октября 2013 года на сумму $500 млн с процентной ставкой 8,5% годовых и погашением в 2023 году.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию с выплатой процентов по аналогичным выпускам еврооблигаций другими российскими эмитентами, РСХБ заблаговременно запросил разрешение банка России на проведение купонного платежа в долларах США в пользу кредитора, а также запросил от платежного агента по выпуску еврооблигаций, лондонского отделения Bank of New York Mellon, направить в адрес банка соответствующую платежную инструкцию. В связи с введенными 24 марта 2022 года управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании санкциями против РСХБ платежный агент на данный момент не подтвердил готовность принять от банка платеж и осуществить выплату процентов депозитариям Euroclear / Clearstream / DTC и далее держателям еврооблигаций до получения дальнейших указаний от регулирующих органов Великобритании", – сказано в сообщении. 

Таким образом, банк оказался в состоянии дефолта, пишет FinClub"Россельхозбанк" стал вторым российским банком, который оказался в состоянии дефолта из-за санкций, – 7 апреля о приостановлении выплат процентов по двум выпускам еврооблигаций с погашением в 2025 и 2030 годах сообщил "Совкомбанк", который находится под санкциями США. 

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку. 

После введенных против РФ санкций рейтинговые агентства понизили ее кредитные рейтинги. В частности, 9 марта Fitch заявило, что считает неизбежным ее суверенный дефолт

В Министерстве финансов РФ заявили, что, не имея доступа к валютным резервам, Россия будет производить платежи в рублях. Но как пояснило рейтинговое агентство Fitch, выплата купонов по евробондам в национальной валюте будет означать суверенный дефолт России.

6 апреля Россия впервые расплатилась по евробондам в рублях. В министерстве финансов заявили, что банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022-м и 2042 годах на сумму $649,2 млн. После этого агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". В агентстве отметили, что платеж в другой валюте равносилен дефолту, хотя у правительства есть время до начала мая, чтобы конвертировать рубли в доллары. 

Это может быть первый дефолт России по внешнему долгу с 1918 года.

11 апреля агентство Bloomberg сообщило, что комитет по определению кредитных деривативов признал ОАО "Российские железные дороги" неплатежеспособным после невыплаты процентов по облигациям.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, банки, дефолт, евробонды, кредиты, еврооблигации, выплаты
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