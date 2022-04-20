Российский "Россельхозбанк" из-за санкций не провел выплаты по евробондам. Теперь он в состоянии дефолта

"Россельхозбанк" не перечислил $21,25 млн эмитенту еврооблигаций, компании RSHB Capital S.A. (Люксембург), по договору субординированного займа от 11 октября 2013 года на сумму $500 млн с процентной ставкой 8,5% годовых и погашением в 2023 году.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию с выплатой процентов по аналогичным выпускам еврооблигаций другими российскими эмитентами, РСХБ заблаговременно запросил разрешение банка России на проведение купонного платежа в долларах США в пользу кредитора, а также запросил от платежного агента по выпуску еврооблигаций, лондонского отделения Bank of New York Mellon, направить в адрес банка соответствующую платежную инструкцию. В связи с введенными 24 марта 2022 года управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании санкциями против РСХБ платежный агент на данный момент не подтвердил готовность принять от банка платеж и осуществить выплату процентов депозитариям Euroclear / Clearstream / DTC и далее держателям еврооблигаций до получения дальнейших указаний от регулирующих органов Великобритании", – сказано в сообщении.

Таким образом, банк оказался в состоянии дефолта, пишет FinClub. "Россельхозбанк" стал вторым российским банком, который оказался в состоянии дефолта из-за санкций, – 7 апреля о приостановлении выплат процентов по двум выпускам еврооблигаций с погашением в 2025 и 2030 годах сообщил "Совкомбанк", который находится под санкциями США.