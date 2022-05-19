ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Польша предоставит Украине 25 тыс. тонн бензина из своих запасов – Минэкономики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
18 мая Свириденко (справа) провела встречу в Киеве с министром климата и окружающей среды Польши Москвой
18 мая Свириденко (справа) провела встречу в Киеве с министром климата и окружающей среды Польши Москвой
Фото: Anna Moskwa / Twitter

Польша в рамках помощи отправит Украине 25 тыс. тонн бензина из своих запасов, чтобы сбалансировать рынок горючего в соседней стране.

Об этом 18 мая в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, ее цитирует Polskie Radio.

По словам Свириденко, до войны 97% топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси.

В настоящее время эти направления закрыты, отметила первый вице-премьер-министр. Кроме того, российские оккупанты разрушили Кременчугский НПЗ, что вызвало дефицит топлива в Украине, подчеркнула Свириденко.

Она сообщила, что Украина начнет получать бензин из Польши с начала следующей недели.

По словам Москвы, в настоящее время ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива.

Контекст:

Дефицит топлива возник в Украине в конце прошлого месяца. Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского НПЗ, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус. 

11 мая в Офисе президента сообщили, что объемы импорта нефтепродуктов в Украину фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, соответственно, ситуация будет только улучшаться.

По данным Минэкономики, Украина в мае по новым маршрутам получит 350 тыс. тонн топлива.

Кабмин на заседании 17 мая решил приостановить государственное регулирование цен на топливо в Украине, сообщила Свириденко. Ожидается, что граничные цены на дизтопливо будут не более 58 грн/л, на бензин – не более 52 грн/л, отметила первый вице-премьер-министр.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Польша, бензин, правительство, дефицит, цены, помощь, пресс-конференция, вице-премьер, рынок, Минэкономики, Кабмин, Юлия Свириденко, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео
"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео
"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке
"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке
Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине
Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине
  "Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"
  "Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"
"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ
"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (446090)
2
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (228357)
3
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (225764)
4
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (221937)
5
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (188894)
6
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (140313)
7
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (68534)
8
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (49574)
 
 
 
 