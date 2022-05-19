Польша предоставит Украине 25 тыс. тонн бензина из своих запасов – Минэкономики

Об этом 18 мая в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, ее цитирует Polskie Radio.
По словам Свириденко, до войны 97% топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси.
В настоящее время эти направления закрыты, отметила первый вице-премьер-министр. Кроме того, российские оккупанты разрушили Кременчугский НПЗ, что вызвало дефицит топлива в Украине, подчеркнула Свириденко.
Она сообщила, что Украина начнет получать бензин из Польши с начала следующей недели.
По словам Москвы, в настоящее время ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива.
Дефицит топлива возник в Украине в конце прошлого месяца. Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского НПЗ, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус.
11 мая в Офисе президента сообщили, что объемы импорта нефтепродуктов в Украину фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, соответственно, ситуация будет только улучшаться.
По данным Минэкономики, Украина в мае по новым маршрутам получит 350 тыс. тонн топлива.
Кабмин на заседании 17 мая решил приостановить государственное регулирование цен на топливо в Украине, сообщила Свириденко. Ожидается, что граничные цены на дизтопливо будут не более 58 грн/л, на бензин – не более 52 грн/л, отметила первый вице-премьер-министр.