Польша предоставит Украине 25 тыс. тонн бензина из своих запасов – Минэкономики

18 мая Свириденко (справа) провела встречу в Киеве с министром климата и окружающей среды Польши Москвой Фото: Anna Moskwa / Twitter

Об этом 18 мая в ходе совместной пресс-конференции в Киеве с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, ее цитирует Polskie Radio.

По словам Свириденко, до войны 97% топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси.

В настоящее время эти направления закрыты, отметила первый вице-премьер-министр. Кроме того, российские оккупанты разрушили Кременчугский НПЗ, что вызвало дефицит топлива в Украине, подчеркнула Свириденко.

Она сообщила, что Украина начнет получать бензин из Польши с начала следующей недели.

По словам Москвы, в настоящее время ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива.