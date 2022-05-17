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Кабмин Украины изменил предельные цены на бензин и дизтопливо. Шмыгаль предостерег бизнес от злоупотреблений на рынке

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На злоупотребления на рынке топлива государство будет реагировать по законам военного времени, отметил Шмыгаль
На злоупотребления на рынке топлива государство будет реагировать по законам военного времени, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Минэкономики Украины 14 мая обнародовало среднюю стоимость бензина – 33,36 грн/л и дизтоплива (ДТ) – 35,31 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС.

По сравнению с началом мая средняя цена на бензин увеличена на 2,17 грн/л, а на ДТ – снижена на 0,32 грн/л, пишет портал enkorr, освещающий работу энергетического рынка Украины.

В результате изменений, с учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 39,86 грн/л, на "обычное" ДТ – 42,31 грн/л.

В то же время премиальные марки топлива могут продаваться с надбавкой 5%: бензин А-95 – 41,85 грн/л, ДТ – 44,42 грн/л.

Enkorr отмечает, что операторы могут устанавливать свою цену на топливо с улучшенными показателями качества, но при условии, что вместе с ним на АЗС реализуется "обычное" топливо.

17 мая онлайн-встречу с представителями топливного бизнеса провел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил пресс-центр Кабмина.

Во время разговора глава правительства подчеркнул, что главная задача – чтобы люди имели горючее, а на рынке не было злоупотреблений. На такие проявления, по словам Шмыгаля, государство будет реагировать по законам военного времени.

Контекст:

Дефицит топлива в Украине возник в том числе в результате уничтожения Россией около 15 украинских нефтебаз, а также Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Дефицит топлива, как рассказывал директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн, возник в Украине в конце прошлого месяца. 29 апреля первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что проблема будет решена в течение недели.

11 мая в Офисе президента сообщили, что объемы импорта нефтепродуктов в Украину фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, соответственно, ситуация будет только улучшаться.

По данным Минэкономики, Украина в мае по новым маршрутам получит 350 тыс. тонн топлива.

Теги: Украина, бензин, бизнес, правительство, дефицит, АЗС, дизельное топливо, премьер-министр, нефтепродукты, Денис Шмыгаль, Минэкономики, цена, продажа, Кабмин
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