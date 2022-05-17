ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Украине решили приостановить госрегулирование цен на топливо – вице-премьер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Свириденко ожидает, что сегодняшнее решение приведет к уменьшению очередей на заправках и выравниванию ситуации на рынке
Свириденко ожидает, что сегодняшнее решение приведет к уменьшению очередей на заправках и выравниванию ситуации на рынке
Фото: kmu.gov.ua

В Украине решили приостановить государственное регулирование цен на топливо. Об этом первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила в эфире национального телемарафона 17 мая, запись комментария обнародовал канал "Рада".

Свириденко рассказала, что при Кабмине работает оперативный штаб, который занимается вопросом дефицита топлива. Он, по ее словам, заседает каждый день. 

Сегодняшнее заседание прошло под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщила Свириденко.  

"У нас была достаточно продолжительная дискуссия с операторами рынка, и по результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба была принята договоренность о том, что мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование для того, чтобы операторы рынка имели возможность насытить рынок необходимым ресурсом. Чтобы они имели возможность весь ресурс, который есть на европейском или даже неевропейском рынке, транспортировать, доставить на рынок Украины. При этом мы, конечно, ожидаем, что граничные цены на дизтопливо будут не более 58 грн, на бензин – не более 52 грн", – сказала она. 

Свириденко добавила, что "как только мы почувствуем, что операторы рынка злоупотребляют положением", к ним будут применять санкции. 

"Мы будем мониторить ситуацию каждые сутки, – подчеркнула она. – Я думаю, что сегодняшнее решение должно привести к тому, что в ближайшие недели у нас будут с каждой неделей очереди [на заправках] уменьшаться, а баланс рынка будет способствовать тому, что не будет дефицита". 

Пресс-служба правительства по итогам заседания проинформировала, что государство для решения проблемы дефицита топлива снизило ставку ПДВ с 20% до 7% на бензин, дизтопливо и сжиженный газ. Также согласована нулевая ставка акциза на эти виды топлива.

Количество бензовозов, которые пересекают границу, выросло втрое по сравнению с началом мая, сказала Свириденко.

Контекст:

Дефицит топлива возник в Украине в конце прошлого месяца.

Его причины – уничтожение Россией около 15 украинских нефтебаз и Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, переориентация рынка на поставки топлива из Европы при полном отсутствии таких поставок из РФ и Беларуси, а также блокирование Россией поставок морским путем, объяснял глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. 

11 мая в Офисе президента сообщили, что объемы импорта нефтепродуктов в Украину фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, соответственно, ситуация будет только улучшаться.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, газ, бензин, правительство, дефицит, цены, дизельное топливо, госрегулирование, сжиженный газ, рынок, нефтепродукты, Денис Шмыгаль, Кабмин, Юлия Свириденко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фронтмен Kalush Orchestra рассказал, какой была бы реакция украинцев на возможную дисквалификацию после призыва спасти защитников Мариуполя
Фронтмен Kalush Orchestra рассказал, какой была бы реакция украинцев на возможную дисквалификацию после призыва спасти защитников Мариуполя
  Данилко рассказал, когда в последний раз был в родной Полтаве
  Данилко рассказал, когда в последний раз был в родной Полтаве
  "Сегодняшняя пропаганда такая эффективная, потому что отвлекает от проблем". Роднянский рассказал, когда Путин начал готовиться к войне
  "Сегодняшняя пропаганда такая эффективная, потому что отвлекает от проблем". Роднянский рассказал, когда Путин начал готовиться к войне
  Танкович: Украина победит, а в России мы увидим огромное количество суицидов и людей, которые будут сходить с ума
  Танкович: Украина победит, а в России мы увидим огромное количество суицидов и людей, которые будут сходить с ума
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию СМИ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию – СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (195942)
2
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (172825)
3
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (80901)
4
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (56649)
5
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (41854)
6
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95" (41322)
7
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (35553)
8
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото (32675)
 
 
 
 