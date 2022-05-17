В Украине решили приостановить госрегулирование цен на топливо – вице-премьер

Свириденко ожидает, что сегодняшнее решение приведет к уменьшению очередей на заправках и выравниванию ситуации на рынке Фото: kmu.gov.ua

Свириденко рассказала, что при Кабмине работает оперативный штаб, который занимается вопросом дефицита топлива. Он, по ее словам, заседает каждый день.

Сегодняшнее заседание прошло под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщила Свириденко.

"У нас была достаточно продолжительная дискуссия с операторами рынка, и по результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба была принята договоренность о том, что мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование для того, чтобы операторы рынка имели возможность насытить рынок необходимым ресурсом. Чтобы они имели возможность весь ресурс, который есть на европейском или даже неевропейском рынке, транспортировать, доставить на рынок Украины. При этом мы, конечно, ожидаем, что граничные цены на дизтопливо будут не более 58 грн, на бензин – не более 52 грн", – сказала она.

Свириденко добавила, что "как только мы почувствуем, что операторы рынка злоупотребляют положением", к ним будут применять санкции.

"Мы будем мониторить ситуацию каждые сутки, – подчеркнула она. – Я думаю, что сегодняшнее решение должно привести к тому, что в ближайшие недели у нас будут с каждой неделей очереди [на заправках] уменьшаться, а баланс рынка будет способствовать тому, что не будет дефицита".

Пресс-служба правительства по итогам заседания проинформировала, что государство для решения проблемы дефицита топлива снизило ставку ПДВ с 20% до 7% на бензин, дизтопливо и сжиженный газ. Также согласована нулевая ставка акциза на эти виды топлива.

Количество бензовозов, которые пересекают границу, выросло втрое по сравнению с началом мая, сказала Свириденко.