"Мы не агрессоры". Лукашенко написал письмо генсеку ООН и предложил договориться о "новом мировом порядке"

Лукашенко: Мы не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях Фото: EPA

Послание было передано генсеку ООН 18 мая, сообщили агентству в пресс-службе МИД Беларуси.

В письме Лукашенко утверждает, что Беларусь "всегда выступала и последовательно выступает за укрепление региональной и глобальной безопасности". Он подчеркнул, что Беларусь стала первым государством, которое "добровольно, без предварительных условий" отказалось от обладания ядерным оружием, оставшимся после распада СССР. Лукашенко также напомнил, что Беларусь выступала против расширения НАТО, который, по его мнению, "утратил свою оборонительную природу после распада Организации Варшавского договора".

По словам политика, "учитывая территориальную близость и общее историческое прошлое с Украиной, Беларусь искренне заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в этой стране". При этом он считает, что решать вопросы региональной безопасности "без нашего участия, как и без участия стран региона, невозможно".

"Мы не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что беспокойство и интересы любой страны, будь то восьмая часть суши или островное государство, должны быть услышаны всеми!" – написал Лукашенко.

По его мнению, "в мире все прекрасно понимают, что против России на территории Украины руками украинских солдат и "до последнего украинца" воюют силы, претендующие на единоличное лидерство в глобализованном мире".

Для окончания войны России против Украины, которую Лукашенко называет "очагом горячего противостояния", "украинским конфликтом" и "региональным конфликтом", он предлагает ООН организовать "глобальный и определяющий процесс с вовлечением всех ведущих международных игроков".

"Итогом этого процесса должны стать ясные и прозрачные договоренности о правилах нового мирового порядка, которые обеспечат гарантии безопасности всем членам международного сообщества на ближайшую перспективу", – говорится в письме.

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