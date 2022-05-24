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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На лиманском направлении не исключено форсирование оккупантами Северского Донца – Генштаб ВСУ

Оккупанты неоднократно пытались перейти Северский Донец
Оккупанты неоднократно пытались перейти Северский Донец
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Генштабе Вооруженных сил Украины не исключают, что оккупанты попытаются форсировать Северский Донец. Об этом говорится в сводке Генштаба, опубликованной утром 24 мая в Facebook.

"На лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.

На славянском направлении подразделения оккупантов, по данным Генштаба, готовятся к возобновлению наступления.

"На донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления Лисичанска и Северодонецка с последующим выходом на административную границу Луганской области. На северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка. На бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка. На авдеевском, кураховском и новопавловском направлениях враг производил огненное поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации", – сообщили в Генштабе.

По данным ведомства, на запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское.

За сутки ВСУ отбили 16 атак оккупантов.

"Уничтожены восемь танков, 32 единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/323858359927249

Контекст:

Северский Донец в Украине протекает через Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.

Пытаясь наступать на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая в районе Кременной Луганской области и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал американский Институт исследования войны.

The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.

В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков, сообщала 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Северский Донец, война России против Украины
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