На лиманском направлении не исключено форсирование оккупантами Северского Донца – Генштаб ВСУ

"На лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.
На славянском направлении подразделения оккупантов, по данным Генштаба, готовятся к возобновлению наступления.
"На донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления Лисичанска и Северодонецка с последующим выходом на административную границу Луганской области. На северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка. На бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка. На авдеевском, кураховском и новопавловском направлениях враг производил огненное поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации", – сообщили в Генштабе.
По данным ведомства, на запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское.
За сутки ВСУ отбили 16 атак оккупантов.
"Уничтожены восемь танков, 32 единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Северский Донец в Украине протекает через Харьковскую, Луганскую и Донецкую области.
Пытаясь наступать на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая в районе Кременной Луганской области и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал американский Институт исследования войны.
The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.
В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков, сообщала 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.