На лиманском направлении не исключено форсирование оккупантами Северского Донца – Генштаб ВСУ

"На лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.

На славянском направлении подразделения оккупантов, по данным Генштаба, готовятся к возобновлению наступления.

"На донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления Лисичанска и Северодонецка с последующим выходом на административную границу Луганской области. На северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка. На бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка. На авдеевском, кураховском и новопавловском направлениях враг производил огненное поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации", – сообщили в Генштабе.

По данным ведомства, на запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка – Каменское.

За сутки ВСУ отбили 16 атак оккупантов.

"Уничтожены восемь танков, 32 единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль", – говорится в сообщении.

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