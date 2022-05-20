20 мая в Луганской области эвакуировали 38 мирных жителей – глава обладминистрации

"Полиция Луганской области смогла сегодня снова проехать в Белогоровку и забрать восемь человек. Также выехали лисичанцы и северодонетчане, в том числе 12 человек решили уезжать из школы, которую рашисты с утра обстреляли в Северодонецке. [...] В общей сложности вывезли 38 человек, из них 12 детей. Все уже в безопасности", – написал он.

Глава ОВА отметил, что в Северодонецке отказавшихся от эвакуации переместили в другие укрытия города.

"Прошу: те, кто остался в населенных пунктах области, оставайтесь в укрытиях", – призвал Гайдай.

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