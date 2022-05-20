20 мая в Луганской области эвакуировали 38 мирных жителей – глава обладминистрации

"Полиция Луганской области смогла сегодня снова проехать в Белогоровку и забрать восемь человек. Также выехали лисичанцы и северодонетчане, в том числе 12 человек решили уезжать из школы, которую рашисты с утра обстреляли в Северодонецке. [...] В общей сложности вывезли 38 человек, из них 12 детей. Все уже в безопасности", – написал он.
Глава ОВА отметил, что в Северодонецке отказавшихся от эвакуации переместили в другие укрытия города.
"Прошу: те, кто остался в населенных пунктах области, оставайтесь в укрытиях", – призвал Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.
Сейчас города Луганской и Донецкой областей находятся под постоянными обстрелами оккупантов, в них ежедневно гибнут люди. 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.